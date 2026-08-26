Rusija se vratila na Svetsko prvenstvo i odmah pokazala silu

Četiri godine kasnije, rat i dalje traje, ali je Svetski savez za amaterski MMA odlučio da je došlo vreme da se tim Rusije vrati na sva takmičenja. Na red su prvo došle najmlađe selekcije, namenjene borcima uzrasta od 10 do 17 godina. U Abu Dabiju Rusija je zapečatila povratak na međunarodnu scenu ubedljivim nastupom i završila na vrhu tabele sa 14 zlatnih medalja, dve više od drugoplasirane Ukrajine.

MMA savez Ukrajine protestovao je zbog odluke da se dozvoli učešće Ruske Federacije. Međutim, čelnici IMMAF-a odlučili su da poštuju preporuku Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) da se ruski sportisti postepeno vrate na međunarodna takmičenja, počevši od najmlađih selekcija. MOK smatra da Rusija među svojim članovima više nema osoba i organizacija koje spadaju pod jurisdikciju Ukrajinskog olimpijskog komiteta te da zbog toga zabrana za ruske sportiste više nema zakonskog osnova.

Kontaktiran u vezi s tim, Frank Bonada, medijski menadžer međunarodnog MMA saveza, potvrdio nam je da njihova odluka ostaje na snazi i da će se na naredna takmičenja vratiti i juniorska i seniorska reprezentacija Ruske Federacije.

U novembru nas čeka Svetsko prvenstvo za punoletne borce. S obzirom da Gruzija, koja će biti domaćin tog takmičenja, nije u dobrim odnosima sa Rusijom nakon rata 2008. godine, možemo očekivati velike tenzije oko učešća ruskih boraca.

Piše: Roman Lugassy