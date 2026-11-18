Dvostruki uzastopni vicešampion Evrope, Fikse Berlin, posle tri kola druge faze Lige šampiona je na „nuli“ i teško će do četvrtfinala. Posle dva poraza od Vesprema, Lisice su položile oružje i u Olborgu – 31:34 na startu druge faze elitnog evropskog takmičenja.

Sander Sagosen je odigrao najbolji meč u dresu danskog šampiona, podsetio na dane kada je bio najbolji rukometaš sveta, „Kralj severa“ u dresu Pari Sen Žermena i Kila. Postigao je Norvežanin devet golova, uz samo jedan promašaj. Od starta meča je Olborg dominirao, sjajno je branio i Niklas Landin Jakobsen, odbranio tri sedmerca. Matijas Gidsel se probudio u nastavku, ali ne može sve sam Danac. Berlin je sada u problemu, ali i dalje ima šansu da izbori četvrtfinale.