Sagosen podsetio na najbolje dane, Berlin u problemu; Vespremov cunami u Plocku
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 22:36
Olborg na krilima Norvežanina pobedio Fikse sa 34:31 i ostavio ga bez boda posle tri kola. Stefan Dodić se vratio u tim mađarskog prvaka koji je dobio Vislu u gostima sa 30:26 i nastavio sa maksimalnim učinkom u EHF Ligi šampiona
Dvostruki uzastopni vicešampion Evrope, Fikse Berlin, posle tri kola druge faze Lige šampiona je na „nuli“ i teško će do četvrtfinala. Posle dva poraza od Vesprema, Lisice su položile oružje i u Olborgu – 31:34 na startu druge faze elitnog evropskog takmičenja.
Sander Sagosen je odigrao najbolji meč u dresu danskog šampiona, podsetio na dane kada je bio najbolji rukometaš sveta, „Kralj severa“ u dresu Pari Sen Žermena i Kila. Postigao je Norvežanin devet golova, uz samo jedan promašaj. Od starta meča je Olborg dominirao, sjajno je branio i Niklas Landin Jakobsen, odbranio tri sedmerca. Matijas Gidsel se probudio u nastavku, ali ne može sve sam Danac. Berlin je sada u problemu, ali i dalje ima šansu da izbori četvrtfinale.
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18.45: (4,40) Kjelce (9,00) Barselona (1,30)
Tobijas Grendal i Gidsel su postigli po osam golova za tim iz glavnog grada Nemačke. Kapiten reprezentacije Srbije Mijajlo Marsenić se jednom upisao u strelce.
Dobra vest za Orlove je da se od povrede stopala oporavio Stefan Dodić koji je postigao dva gola iz isto toliko šuteva u pobedi Vesprema u Plocku protiv Visle sa 30:26.
Vodio je 40 minuta domaći tim, ali na krilima Francuza, Nedima Remilija i Uga Deska, mađarski šampion je zadržao maksimalni učinak u Ligi šampiona. Deska je postigao osam golova, Remili sedam, dok se naš Dragan Pešmalbek triput upisao u strelce. Emil Nilsen je imao devet odbrana, većinu u nastavku kada su gosti preokrenuli rezultat. Kod poljskog vicešampiona osam golova Frederika Bjerea, a pet Rusa Sergeja Kosorotova.
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LIGA ŠAMPIONA, TOP 12 FAZA – 1. KOLO
GRUPA 1
Sreda
Olborg - Fihse Berlin 34:31 (18:16)
Visla Plock - Vesprem 26:30 (17:14)
Četvrtak
GRUPA 2
Četvrtak
18.45: (4,40) Kjelce (9,00) Barselona (1,30)
18.45: (5,60) GOG (11,0) Magdeburg (1,20)
20.45: (1,15) Sporting Lisabon (12,0) Dinamo Bukurešt (6,75)
***kvote su podložne promenama