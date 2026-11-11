Sinonim za ženski rukomet u problemu: Da li kreće stopama ugašenih Vardara i Vajpersa?

Nemzeti Sport je pisao da Đer planira drastično smanjenje plata igračica i da one koji ne budu pristale na 50 odsto manje zarade, da će morati da napuste klub. Podsetimo, pomoćnik švedskog trenera Pjera Johansena je nekadašnji selektor Srbije, Slovenac Uroš Bregar .

Zasad je na udaru Đer. Mađarski i danski mediji su pisali da uprava kluba traži od igračica da se odreknu polovine zarade, a u planu je i otpuštanje nekih zvezda, a u Đeru igra krem, najbolje svetske rukometašice poput Brazilke Brune de Paule , Norvežanki Veronike Kristijansen , Kristine Brejstol , Tale Rušfeld Deile , Holanđanke Bo van Vetering , Keli Dufler i Dione Hausher , Slovenke Tjaše Stanko , Francuskinja Sare Bukti i Estel Nze Minko …

Vicešampion Evrope, koji je u junu predao krunu Mecu na finalnom turniru u Budimpešti, izdao je saopštenje koje potvrduje da ima problema i da se u klubu trude da se izbore sa novim okolnostima i izmeni zakona koji je dosad važio kod naših severnih komšija.

“Promena sistema podrške koji je godinama određivao funkcionisanje mađarskog sporta predstavlja za naš klub izuzetan ekonomski izazov. Na osnovu intenzivnih pregovora sa našim sponzorima i partnerima o rešavanju ekonomskih teškoća koje su se već pojavile, uvek smo bili uvereni da ćemo moći da pronađemo zadovoljavajuće rešenje. Stoga smo odlučili da ne stvaramo prevremenu neizvesnost među našim igračima, osobljem ili navijačima dok se tekući pregovori ne završe. Naše odluke su bile vođene zaštitom interesa kluba, očuvanjem naših pregovaračkih pozicija i odgovornošću da, pored problema, obavestimo našu zajednicu o konkretnim rešenjima, ako je to moguće.

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U stalnim smo razgovorima sa našim partnerima, uključujući državne aktere, lokalnu samoupravu i sve naše buduće i postojeće pristalice, u duhu međusobnog poverenja i iskrenog informisanja. Stalno pregovaramo sa novim partnerima i učesnicima na tržištu, ali finalizacija ovih potencijalnih sporazuma zahteva vreme. Uprava kluba ne čeka rešenje, već svakodnevno radi na njegovom pronalaženju. Svesni smo da trenutna situacija zahteva teške odluke, odgovorno upravljanje i zajedničke napore. Naš cilj ostaje nepromenjen; da služimo mađarskom sportu, gradu Đeru i svima onima koji veruju u vrednosti kluba istom posvećenošću, profesionalnim standardima i efikasnošću kao i u prethodnim decenijama.

Zahvalni smo našim navijačima i nastavljamo da računamo na njih na našim utakmicama, jer nam njihova nepokolebljiva podrška, ljubav i vera u naše zajedničke uspehe sada znače više nego ikad u borbi koju vodimo za Đer”, stoji u saopštenju Đera.

Podsetimo, pre manje do dve godine je ugašen trostruki uzastopni šampion Evrope, norveški Vajpers Kristijanstad. Pre toga je višestruki šampion Evrope Vardar propao, pa aveti prošlosti izgleda su zakucali na vrata Đera.