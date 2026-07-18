Srbija prokockala plasman na finalni turnir Lige nacija

Selektor George Krecu nije menjao pobedničku postavu iz meča protiv Ukrajine i sve je dobro krenulo za Srbiju, koja je na prvi tehnički tajm-aut otišla sa vođstvom 9:6. Na 14:8 delovalo je da je sve rešeno u prvom setu, ali je ulazak Bremea razbudio Nemce, koji su prišli na poen zaostatka (16:15). Održavala je Srbija minimalnu prednost i sa dva bloka Nedeljkovića stigla do velikih 24:19. Nemci su spasili dve set lopte, ali su servis greškom na trećoj poklonili Srbiji set.

Zahvaljujući dobrom bloku, Srbija je i u drugom setu stigla do osetne prednosti (15:11), ali Nemci večeras nisu hteli da se predaju iako nisu imali šansu za plasman na završni turnir. Ostali su u egalu, igralo se na razliku, ali je Mašulović iskoristio četvrtu set loptu za domaći tim i Srbija je došla nadomak pobede.

I onda raspad sistema… Pomislili su naši odbojkaši da su završili posao, a Nemci su pokazali šta je nemački mentalitet. Otvorili su treći set sa vođstvom 6:1 i digli se. Menjao je Krecu, ali ništa nije uspevalo i Nemačka je protutnjala kroz set.

Ništa srpski selektor nije naučio iz trećeg seta, pa je i četvrti otvoren vođstvom Nemaca 6:1. Uspela je Srbija sredinom seta da priđe na tri poena zaostatka, ali to je bilo sve… Nemci su lako osvojili i ovu deonicu igre.

Promenio je Krecu tehničara u taj-brejku, Srbija je sa 3:5 stigla na 8:7 i 11:9, ali je pala posle tajm-auta selektora. Nemci su preokrenuli na 13:12, stigli potom do meč lopte i iskoristili prvu preko raspoloženog Rersa.

Surov kraj za Srbiju…

Veljko Mašulović je sa 20 poena bio najefikasniji u domaćem timu, dok je Erik Rers za Nemačku osvojio 22 poena, a iznenađujući junak sa klupe Anton Breme čak 20.