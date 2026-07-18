Srbija prokockala plasman na finalni turnir Lige nacija
Vreme čitanja: 2min | sub. 18.07.26. | 23:03
Nemci napravili veliki preokret u Beogradu
Nakon sjajne igre i pobede nad direktnim rivalom Ukrajinom, Srbija je imala šansu da pobedom protiv Nemačke večeras u Areni ostane u dobroj poziciji za plasman na završni turnir Lige nacija za odbojkaše, ali ju je prokockala… Baš ju je prokockala.
Vodila je 2:0 i imala pobedu na tacni, a onda su Nemci sve preokrenuli i slavili. Srbija je poražena 2:3 (25:21, 28:26, 16:25, 18:25, 13:15). Sada šansa za plasman među sedam najboljih više ne postoji i sutrašnji meč protiv Slovenije u Areni biće oproštajni za naše odbojkaše.
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Selektor George Krecu nije menjao pobedničku postavu iz meča protiv Ukrajine i sve je dobro krenulo za Srbiju, koja je na prvi tehnički tajm-aut otišla sa vođstvom 9:6. Na 14:8 delovalo je da je sve rešeno u prvom setu, ali je ulazak Bremea razbudio Nemce, koji su prišli na poen zaostatka (16:15). Održavala je Srbija minimalnu prednost i sa dva bloka Nedeljkovića stigla do velikih 24:19. Nemci su spasili dve set lopte, ali su servis greškom na trećoj poklonili Srbiji set.
Zahvaljujući dobrom bloku, Srbija je i u drugom setu stigla do osetne prednosti (15:11), ali Nemci večeras nisu hteli da se predaju iako nisu imali šansu za plasman na završni turnir. Ostali su u egalu, igralo se na razliku, ali je Mašulović iskoristio četvrtu set loptu za domaći tim i Srbija je došla nadomak pobede.
I onda raspad sistema… Pomislili su naši odbojkaši da su završili posao, a Nemci su pokazali šta je nemački mentalitet. Otvorili su treći set sa vođstvom 6:1 i digli se. Menjao je Krecu, ali ništa nije uspevalo i Nemačka je protutnjala kroz set.
Ništa srpski selektor nije naučio iz trećeg seta, pa je i četvrti otvoren vođstvom Nemaca 6:1. Uspela je Srbija sredinom seta da priđe na tri poena zaostatka, ali to je bilo sve… Nemci su lako osvojili i ovu deonicu igre.
Promenio je Krecu tehničara u taj-brejku, Srbija je sa 3:5 stigla na 8:7 i 11:9, ali je pala posle tajm-auta selektora. Nemci su preokrenuli na 13:12, stigli potom do meč lopte i iskoristili prvu preko raspoloženog Rersa.
Surov kraj za Srbiju…
Veljko Mašulović je sa 20 poena bio najefikasniji u domaćem timu, dok je Erik Rers za Nemačku osvojio 22 poena, a iznenađujući junak sa klupe Anton Breme čak 20.