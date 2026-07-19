Navaro će imati mnogo opcija u napadu, a kako će izgledati odbrana?

Novi trener Ibon Navaro će na prvi pogled imati izuzetno napadački potentan sastav. Pritom Španac voli da igra brzo i zaista treba očekivati od Crvene zvezde da igra na koš više. Međutim, košarka je dvosmeran sport. Napad po svemu sudeći neće biti problem, a kako će izgledati odbrana? Gledajući spisak igrača, nije iskljućeno da će zvezdaši imati glavobolja zbog manjka kvaliteta u odbrani. Jer ova ekipa, na papiru, neće biti sjajna u defanzivi i to naročito u situacijama jedan na jedan. No, tek treba da vidimo crveno-bele na delu i dobijemo odgovor od Navara kakav će koncept odbrane će biti.

Crvena zvezda je maltene kompletirala roster za narednu godinu. Čini se da fali samo još jedan centar pa će biti to - to.

Striktno individualno govoreći, kao dobre defanzivce možemo da okarakterišemo Semija Odželeja, Nikolu Kalinića i Ognjena Dobrića. Svi ostali u ekipi su prosečni ili ispod prosečni odbrambeni igrači. Možemo da kažemo da je Kris Džons fizički jak, da je Džered Batler lukav, kao i Dejan Davidovac, da su Džordan Nvora i Ebuka Izundu sjajne atlete, ali u globalu nikog od njih ne možemo da okarakterišemo kao vrlo dobrog defanzivca. Isti je slučaj i sa Davidom Kramerom, Džonatanom Motlijem i Patrikom Boldvinom Džuniorom.

Predvideti kako će Zvezda da igra u takmičarskoj godini pred nama nije teško. Znamo da Navaro želi da vidi brzu košarku sa dosta šutnutih trojki i pik'n'rolova. O igri u tranziciji nema potrebe ni da trošimo reči, jasno da će crveno-beli pokušavati što više da pretrčavaju rivale. Zvezda i te kako ima igrače za to. Moneke, Boldvin i Kalinić mogu sa visokih pozicija da spuste loptu na parket i povedu kontru. Batler, Karter, Džons takođe, dok su se Nvora i Odželej pokazali kao igrači koji bez problema hvataju alej-upove ili završavaju kroz kontakt na obruču u kontranapadima.

Kada sve to stavimo na papir, problema u napadu ne bi trebalo da bude. Čak i kada ne bude bilo fluidnosti, Zvezda bi trebalo da bude prilično moćna u jedan na jedan situacijama. Znamo šta mogu Batler, Nvora i Moneke, a licem mogu da napadnu i Džons, Boldvin i Motli.

E sad, pitanje je šta ćemo gledati na drugom kraju terena... Videli smo da Nvora i Batler malo koga mogu da zaustave prošle sezone i da je Saša Obradović maltene izbegavao da oni budu zajedno na parketu. Moneke, uprkos energiji koju donosi, takođe nije pokazao da može da zaključa nekoga na perimetru ili na niskom postu, dok je slična situacija i sa Boldvinom. Doduše Amerikanac jeste uglavnom igrao u Dži ligi u kojoj je odbrana praktično misaona imenica. Rekli smo da Džons jeste fizički jak, ali ne može se nazvati defanzivnim specijalistom, Kramer slovi za solidnog odbrambenog igrača, međutim ostavljamo prostor da vidimo kako će to izgledati sa ozbiljnom ulogom. U Evroligi tek treba da se dokaže. Igrao je za Real Madrid prošle sezone, no premalo da bi košarkaška javnost formirala bilo kakav utisak o tome da li pripada eliti. Zbog svega toga je važno kako će Navaro koncipirati odbranu. Najjednostavnije bi bilo da Zvezda sve preuzima kao što je radila i prethodne godine, ali će to opet dovesti do previše jedan na jedan situacija.

Druga opcija je da crveno-beli pik brane iskakanjem. Tako nešto zahteva pažnju svih pet defanzivaca zbog pomoći i potencijalnog "tripl sviča" (kada posle bloka ipak bek i centar preuzmu, pa treći igrač preuze onog koji je postavljao blok dok bek preuzima njegovog). Takođe, iskakanje bi zahtevalo da se Izundu i Motli izuzetno dobro kreću i da stižu da se vraćaju na svog igrača nakon što se plej otarasi lopte. Problem je što se u dosadašnjim karijerama nijedan ni drugi nisu pokazali da to mogu da rade na visokom nivou. Mogla bi potencijalno Zvezda da brani pik i u "drop" odbrani, odnosno da centar ne izlazi do trojke već samo do linije penala, mada to u modernoj košarci nije toliko zastupljeno. Pre svega jer danas svi šutiraju trojke, pa protiv igrača kao što su recimo Majk Džejms, Šejn Larkin ili Žan Montero takva odbrana nema smisla. Uglavnom može da se koristi samo protiv slabijih šutera.