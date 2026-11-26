Evropsko prvenstvo za rukometašice kuca na vrata. Za sedam dana, tim Sandre Kolaković počeće šampionat u Bratislavi mečom sa domaćinom Slovačkom. Ambicije nisu velike, pored favorita Nemačke i Švedske, šanse za Top 12 potpuno nove Srbije u odnosu na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj nisu velike.

Dve pripreme pred Evropsko prvenstvo naša selekcija će imati sa Švajcarskom u Šafhauzenu. Prvi meč je danas (18.00), a subotu je drugi duel od 17 časova. Posle meča sa Švajcarskom, srpske rukometašice vratiće se u Kovilovo, gde će nastaviti pripreme do 2. decembra, kada je planiran put u Bratislavu, gde će Srbija nastupiti u Grupi F zajedno sa Švedskom, Nemačkom i Slovačkom.