Srbija u Šafhauzenu juri formu za Evropsko prvenstvo
Vreme čitanja: 2min | čet. 26.11.26. | 12:30
Tim Sandre Kolaković danas i u subotu odmeriće snage sa Švajcarskom
Evropsko prvenstvo za rukometašice kuca na vrata. Za sedam dana, tim Sandre Kolaković počeće šampionat u Bratislavi mečom sa domaćinom Slovačkom. Ambicije nisu velike, pored favorita Nemačke i Švedske, šanse za Top 12 potpuno nove Srbije u odnosu na Svetsko prvenstvo u Nemačkoj nisu velike.
Dve pripreme pred Evropsko prvenstvo naša selekcija će imati sa Švajcarskom u Šafhauzenu. Prvi meč je danas (18.00), a subotu je drugi duel od 17 časova. Posle meča sa Švajcarskom, srpske rukometašice vratiće se u Kovilovo, gde će nastaviti pripreme do 2. decembra, kada je planiran put u Bratislavu, gde će Srbija nastupiti u Grupi F zajedno sa Švedskom, Nemačkom i Slovačkom.
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Desno krilo naše reprezentacije Tijana Simić istakla je da će ova dva meča biti od velikog značaja našoj selekciji.
"Te dve utakmice će nam puno značiti za prvenstvo, da dobro otvorimo, jer igramo protiv domaćina Slovačke. Verujem da ćemo uz ova dva meča uspeti da se dovoljno uigramo, vidimo šta nam još fali i da dobro započnemo prvenstvo", rekla je rukometašica Crvene zvezde.
18.45: (1,22) Vesprem (11,0) Olborg (5,20)
Novi kapiten reprezentacije Srbije Jovana Skrobić, koja zbog povrede nije trenirala sa ekipom na početku zavšrnih priprema, postepeno se vraća u ritam. Oseća se dobro i biće spremna za Evropsko prvenstvo, ali neće igrati u Šahfauzenu.
Prvi meč na šampionatu naše dame igraju 4. decembra protiv domaćina Slovačke. Zatim 6. protiv Nemačke i 8. decemvra protiv Švedske.
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