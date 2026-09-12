Srpski apsurd: Klubovi nestaju, bazeni se ne grade, a medalje očekuju

I na onoj kvantitativnoj, a i na onoj kvalitativnoj tabeli. Gledaće se i šta su uradili ostali u regionu, ima li koga od suseda ispred, koliko je odmakao. Vazda je to bila omiljena disciplina. U svim tim kalkulacijama, a njih će kao i uvek biti, biće onih koji će unapred zavesti medalje u nekim sportovima, na stranu da li je to realno ili ne. Jer, ponegde se očekuje da dođu, kao u vaterpolu.

Naizgled su Olimpijske igre daleko, jer tako deluje kada se kaže leto 2028. godine. Ali, do njih je ostalo manje od dve godine i polako se ulazi u period kada treba ispuniti normu i(li) izvaditi vizu. Računaće se broj sportista, krenuće se i sa proračunima koliko bi Srbija mogla, pa i trebalo da ima medalja i gde će biti na onoj tabeli kada se odličja stave na tas.

Reći će da vaterpolo nije „prodao“ nijednom na Olimpijskim igrama. I nije otkako igramo pod imenom Srbija. Bronza u Pekingu i Londonu, pa zlata u Rio de Žaneiru, Tokiju i Parizu. Najuspešniji srpski kolektiv. Takav niz u drugim sportovima nemamo i otuda to da se uspon na pobednički podijum podrazumeva, a treba li? Apsolutno ne. Jer, toliko je apsurda u srpskom vaterpolu. To je sport u kome klubovi nestaju, kao Crvena zvezda, ili godinama vegetiraju, kao Partizan. To je i sport u kome beležimo najbolje rezultate, a u Beogradu decenijama nije izgrađen bazen (ponešto je rekonstruisano ili prolazi kroz tu fazu, kao Sportski centar „Milan Gale Muškatirović“, a sve ide brzinom zidanja Skadra na Bojani), dok funkcionalnih zatvorenih bazena baš i nema u svim većim gradovima u zemlji. Tamo gde ih ima, vaterpolo klubovi se za termine bore sa građanstvom.

I, opet, pored svega toga, vatepolo je sport u koji Srbi polažu nade i očekuju medalje. Sve pobrojano nije od juče, nego to traje. Od pre koji mesec je da oni koji su ta odličja donosili, konkretno zlato sa Evropskog prvenstva i zlato sa Olimpijskih igara u Parizu, njih 11, do daljeg neće igrati za reprezentaciju. Progutalo se i to, prešlo se preko toga. Sve ostalo se rasteglo, provukao je koju o tome Andrija Prlainović još posle zlata u Rio de Žaneiru. Od njega je prošlo već deset godina.

„Ovih osam ili devet medalja ovde (na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru prim. aut) nisu rezultat programskog ulaganja u sport, nisu proizvod sistemskog ulaganja. Znamo da u Srbiji praktično više nema profesionalnih vaterpolo klubova, svi su pred stečajem. Nemam šta da dodam na to“, poručio je 2016. godine jedan od najvećih koje je srpski vaterpolo imao i koje i dalje ima. Prethodnih godina jeste bilo ulaganja, ali da li pametnih? Da li planskih? Da li su išla tamo gde je potrebno, da li se mislilo drugorošno ili se išlo na instant rezultate? Biće da se sredstva nisu mudro koristila…