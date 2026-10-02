Stiže svetski šampion u Pionir: Počela prodaja ulaznica za spektakl

Soldina poseta na startu EHF Lige šampiona, kada je na noge Partizanu u Pioniru stigao Fikse Berlin. Bilo je oko 3.500 gledalaca, a rukometaše crno-belih čeka novi spektakl za pet dana u dvorani Aleksandar Nikolić (sreda, 18.45). Stiže moćni Vesprem, ekipa u najboljoj formi u Evropi koja je pregazila u četvrtak uveče Barselonu sa 42:33 u finalu Supergloba (nezvaničnog Svetskog klupskog šampionata) u Kairu.

U Humskoj veruju da će biti još punije tribine, pa su spremili i iznenađenja za gledaoce.