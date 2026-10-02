Stiže svetski šampion u Pionir: Počela prodaja ulaznica za spektakl
Vreme čitanja: 1min | pet. 02.10.26. | 09:43
Ulaznice za tribinu 1.800 dinara, ali svaka sledeća na popustu 35 odsto
Soldina poseta na startu EHF Lige šampiona, kada je na noge Partizanu u Pioniru stigao Fikse Berlin. Bilo je oko 3.500 gledalaca, a rukometaše crno-belih čeka novi spektakl za pet dana u dvorani Aleksandar Nikolić (sreda, 18.45). Stiže moćni Vesprem, ekipa u najboljoj formi u Evropi koja je pregazila u četvrtak uveče Barselonu sa 42:33 u finalu Supergloba (nezvaničnog Svetskog klupskog šampionata) u Kairu.
U Humskoj veruju da će biti još punije tribine, pa su spremili i iznenađenja za gledaoce.
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Ulaznice za tribine koštaju 1.800 dinara, ali za svaku sledeću kartu je popust od 35 odsto.
“Kao znak zahvalnosti za veliku podršku koju ste nam pružili u prvom meču kod kuće, pozivamo vas da na utakmicu sa mađarskim velikanom povedete ekipu iz kraja, a mi vam dajemo popust na cenu karata. Hala Aleksandar Nikolić dobro zna da su čuda moguća onda kada svi na tribinama veruju u njih. Samo kada smo zajedno, mnogo smo jaki! Zato okupi drugare, ponesite šalove i budite uz crno-bele rukometaše. Prvu kupljenu kartu na platformi sixtix.rs plaćaš po punoj ceni, a na svaku sledeću dobijaš 35% popusta", saopštio je Partizan.
Karte se mogu kupiti i na blagajni hale na dan utakmice.