Stošić napada FNC pojas, Hatef čeka osvetu 11 godina: Vaga ostavila srednju kategoriju bez šampiona
Vreme čitanja: 5min | sub. 12.09.26. | 08:31
Zagreb će u subotu od 19.00 biti centar regionalne MMA scene, uz program od deset borbi i povratak nekih od najvećih imena FNC-a u kavez
Leto se polako bliži kraju, a sa odmora se vraća i FNC. Prestižna regionalna organizacija ponovo ulazi u pogon nakon nepuna tri meseca pauze, još od spektakla u Osijeku koji su predvodili Tom Bris i Marčin Pračino.
Povratak ide u velikom stilu. Zagreb je, uz Beograd, već godinama domaćin najjačih FNC priredbi, a ni ovog puta organizacija nije omanula. Publiku u subotu od 19.00 očekuje 10 borbi u Areni, dok će centralna priča večeri biti revanš koji borilačka scena čeka još od 2015. godine, Darko Stošić ponovo protiv Hatefa Moila za pojas teške kategorije.
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Prvi meč dvojice teškaša dogodio se sredinom septembra 2015. godine pod okriljem FFC organizacije i predstavljao je profesionalni MMA debi nemačkog gorostasa. Dobrodošlicu mu je poželeo upravo Darko Stošić, ali nimalo prijatnu. Srpski "Čekić" slavio je prekidom u drugoj rundi, nakon što je iz Moilovog ugla ubačen peškir u znak predaje.
Od tog trenutka njihove karijere krenule su potpuno različitim putevima. Stošić je stigao do UFC-a, potom napadao titulu u KSW-u i izgradio ime jednog od najboljih regionalnih teškaša, dok je Moil morao znatno dužim putem. Posle početnog skora 4-4 vezao je 13 uzastopnih pobeda, osvojio OKTAGON pojas, a u februaru ove godine postao i FNC šampion nakon što je u petoj rundi gušenjem završio Ivana Vitasovića u Minhenu.
Zato Stošića u subotu ne čeka isti borac kojeg je savladao pre 11 godina. Hatef je danas fizički možda i najdominantniji teškaš Evrope izvan UFC-a, a i srpski borac svestan je da rezultat iz prvog susreta ovoga puta ne znači mnogo.
"Ne razmišljam o tome. To je borba koja je bila davno. Nismo više isti borci, tada smo bili na počecima, sada smo u prajmu. On još od tada, kao i sada, radi iste stvari, ništa nije promenio u svom stilu borbe, ali je daleko iskusniji i bolji. Od njega znam šta da očekujem, dok on od mene ne zna i ja ću se potruditi da ga iznenadim u borbi i da vidi promenu koja se dogodila za ovih 11 godina. Glupo je diskutovati o tome i misliti da je prednost što sam ga pobedio. Prošlo je 11 godina od te borbe, a Hatef je osam godina neporažen. To mi je motivacija. Gledam da se borim za rezultat, ne za pažnju. Veća mi je motivacija da uzmem pojas i da pobedim čoveka koji je osam godina neporažen i da to bude, neka vrsta moje zaostavštine u ovom sportu".
(1,85) H. Moil - D. Stošić (1,85)
Stošiću će ovo biti druga prilika da osvoji FNC pojas. Prošle godine nije uspeo protiv Ivana Vitasovića nakon pet rundi.
Ključno pitanje biće može li srpski teškaš da neutrališe Moilovu ogromnu fizičku prednost. Nemac gotovo uvek pokušava da nametne pritisak i tako umori rivala, dok za Stošića je najveća prednost uvek u jačini njegovog udarca. Pred borbu Srbin poručuje da se pripremao za svih pet rundi, ali i da veruje kako će prilika za nokaut doći ukoliko ostane disciplinovan.
Prošle godine videli smo da je Miran Fabjan u prvoj rundi ozbiljno pogodio Hatefa nekoliko puta, ali čak ni tada nije uspeo da ga završi. Ako neko poseduje snagu da to uradi jednim udarcem, onda je to upravo Darko Stošić - čovek koji nadimak "Čekić" ne nosi slučajno.
UVERTIRA PRED GLAVNU BORBU
Uvertiru za glavni događaj predstavljaće regionalni okršaj večeri. Ivan Erslan vraća se u FNC nakon epizode u UFC-u, gde je odradio četiri borbe i poslednji nastup završio pobedom protiv Tuka Tokosa, a naspram njega stajaće Miran Fabjan.
Erslan je UFC avanturu otvorio sa tri uzastopna poraza protiv veoma ozbiljne konkurencije (Iona Kutelabe, Navaha Stirlinga i Džimija Kruta), ali se od organizacije oprostio pobedom. Po povratku u FNC prva želja bio mu je Jakob Nedoh i borba za pojas, ali kako šampion nije mogao da nastupi, hrvatski borac insistirao je upravo na Fabjanu kao najboljoj mogućoj alternativi.
(1,25) I. Erslan - M. Fabjan (3,55)
Posebnu težinu ovom duelu daje činjenica da je rivalstvo odavno preraslo sportske okvire. Erslan otvoreno priznaje da je za njega sve postalo lično nakon brojnih Fabjanovih prozivki i poručuje da u Zagrebu želi da ga "pregazi". Sa druge strane, Slo Roki dolazi nakon dva uzastopna poraza. Prvo ga je završio Hatef Moil, a zatim ga je Aleksandar Ilić nokautirao za svega 24 sekunde. Organizacija mu ni posle toga nije dala lagan zadatak, pa će preko puta sebe imati povratnika iz UFC-a i tu tražiti priliku za prekid negativnog niza.
VAGA GLAVNA TEMA PRED PRIREDBU
U Zagrebu je trebalo da gledamo još jedan meč za titulu. Đani Barbir trebalo je da brani pojas srednje kategorije protiv Pjotra Štrusa, ali je vaga dan pre događaja poremetila planove. Barbir je na merenju imao 84,9 kilograma, tačno kilogram iznad dozvoljene granice, čime je automatski ostao bez statusa šampiona. Hrvatski borac pojas je nosio četiri godine, a tokom tog perioda često mu se zamerala neaktivnost, pa ga je branio samo dva puta, protiv Arkadijuša Maziakovskog i Aleksandra Ilića.
Borba će se ipak održati, pošto je Štrus pristao da uđe u kavez sa težim protivnikom. Ukoliko Poljak pobedi, postaće novi šampion FNC-a, dok će u slučaju Barbirovog trijumfa titula ostati upražnjena do nekog narednog meča za pojas.
(1,25) Đ. Barbir - P. Štrus (3,55)
Barbir je tako postao prvi šampion u istoriji FNC-a koji je ostao bez pojasa zbog pada na vagi. Najbliži sličan slučaj dogodio se kada je Pavel Politilo promašio kilažu pred duel sa Ivanom Sičajom, ali tada nije ulazio u meč kao prvak organizacije.
A Barbir nije bio jedini koji je imao problema sa kilogramima pred FNC 33. Vagu nije prošao ni Bartoš Vojćikjevič, i to mnogo ozbiljnije. Poljak je bio čak tri kilograma teži od svog protivnika. Meč će se ipak održati, pošto je Fran Luka Đurić pristao da prihvati razliku u kilaži i odradi borbu koja će otvoriti program u subotu uveče. Zbog neprofesionalnosti na vaganju, obojica će biti kažnjeni oduzimanjem dela honorara, a borbu će započeti i sa po jednim negativnim bodom.
NAJVEĆI PADOVI NA VAGI U ISTORIJI ORGANIZACIJE
OSTATAK PROGRAMA
Pored glavnih mečeva večeri, FNC 33 donosi još nekoliko zanimljivih uparivanja. Hrvoje Sep i Ante Bilić odmeriće snage u boksu sa malim rukavicama, dok Fransiska Barija čeka duel sa )Fabijanom Silvom. Na programu je i još jedan teškaški okršaj, u kojem će Martin Batur dočekati iskusnog Mihala Andrišaka, Poljaka sa više od 40 profesionalnih MMA borbi i čak 31 pobedom u karijeri.
Marko Ančić će protiv Luke Giorgadzea pokušati da sačuva neporažen profesionalni skor, Vil Kari će odmeriti snage sa Entonijem Ajvijem u srednjoj kategoriji, dok Tiriela Luku Abramovića čeka Valeri Atanasov. Program će otvoriti već pomenuti duel Frana Luke Đurića i Bartoša Vojćikjeviča.