Stošić napada FNC pojas, Hatef čeka osvetu 11 godina: Vaga ostavila srednju kategoriju bez šampiona

Prvi meč dvojice teškaša dogodio se sredinom septembra 2015. godine pod okriljem FFC organizacije i predstavljao je profesionalni MMA debi nemačkog gorostasa. Dobrodošlicu mu je poželeo upravo Darko Stošić, ali nimalo prijatnu. Srpski "Čekić" slavio je prekidom u drugoj rundi, nakon što je iz Moilovog ugla ubačen peškir u znak predaje.

Od tog trenutka njihove karijere krenule su potpuno različitim putevima. Stošić je stigao do UFC-a, potom napadao titulu u KSW-u i izgradio ime jednog od najboljih regionalnih teškaša, dok je Moil morao znatno dužim putem. Posle početnog skora 4-4 vezao je 13 uzastopnih pobeda, osvojio OKTAGON pojas, a u februaru ove godine postao i FNC šampion nakon što je u petoj rundi gušenjem završio Ivana Vitasovića u Minhenu.

Zato Stošića u subotu ne čeka isti borac kojeg je savladao pre 11 godina. Hatef je danas fizički možda i najdominantniji teškaš Evrope izvan UFC-a, a i srpski borac svestan je da rezultat iz prvog susreta ovoga puta ne znači mnogo.

"Ne razmišljam o tome. To je borba koja je bila davno. Nismo više isti borci, tada smo bili na počecima, sada smo u prajmu. On još od tada, kao i sada, radi iste stvari, ništa nije promenio u svom stilu borbe, ali je daleko iskusniji i bolji. Od njega znam šta da očekujem, dok on od mene ne zna i ja ću se potruditi da ga iznenadim u borbi i da vidi promenu koja se dogodila za ovih 11 godina. Glupo je diskutovati o tome i misliti da je prednost što sam ga pobedio. Prošlo je 11 godina od te borbe, a Hatef je osam godina neporažen. To mi je motivacija. Gledam da se borim za rezultat, ne za pažnju. Veća mi je motivacija da uzmem pojas i da pobedim čoveka koji je osam godina neporažen i da to bude, neka vrsta moje zaostavštine u ovom sportu".

(1,85) H. Moil - D. Stošić (1,85)

Stošiću će ovo biti druga prilika da osvoji FNC pojas. Prošle godine nije uspeo protiv Ivana Vitasovića nakon pet rundi.

Ključno pitanje biće može li srpski teškaš da neutrališe Moilovu ogromnu fizičku prednost. Nemac gotovo uvek pokušava da nametne pritisak i tako umori rivala, dok za Stošića je najveća prednost uvek u jačini njegovog udarca. Pred borbu Srbin poručuje da se pripremao za svih pet rundi, ali i da veruje kako će prilika za nokaut doći ukoliko ostane disciplinovan.

Prošle godine videli smo da je Miran Fabjan u prvoj rundi ozbiljno pogodio Hatefa nekoliko puta, ali čak ni tada nije uspeo da ga završi. Ako neko poseduje snagu da to uradi jednim udarcem, onda je to upravo Darko Stošić - čovek koji nadimak "Čekić" ne nosi slučajno.