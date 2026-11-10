Supertimovi iz različitih galaksija – jedan više neće biti nepobediv

Vreme čitanja: 4min | uto. 10.11.26. | 08:23
Radničkom u goste dolazi Pro Reko, najbolji klub na svetu, a ulog je prvo mesto na polovini grupne faze Lige šampiona
Pogledi sa dve strane upereni ka jednoj tački – ka finalnom turniru Lige šampiona. Dotle nameravaju da stignu, tu veruju da pripadaju i da im je mesto. Ko zna, možda se tamo u maju budu susreli u Beogradu. Ali, i pre toga će, barem dva puta.
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Radničkom u goste dolazi Pro Reko, najbolji klub na svetu, a ulog je prvo mesto na polovini grupne faze Lige šampiona. Ništa više od toga i ništa specijalno za dalji tok takmičenja ne mora da znači. Kakav god ishod da bude, ništa definitivno neće odrediti, međutim, može da utiče na samopouzdanje (da ga naruši ili digne do nebesa) i zasigurno će doći kraj nečijem nizu.
I italijanski i kragujevački klub imaju do sada dve pobede u grupnoj fazi Lige šampiona, sastav Sandra Sukna još šest u domaćem prvenstvu. Sve skupa osam, a Radnički čak - 14/14 u tekućoj sezoni. Na to može da se doda i finalna serija Superlige iz prošle, kada je počistio Novi Beograd. Trijumfalan niz datira još od revanša polufinala Evrokupa i poraza od Marselja. Utakmica je igrana nakon što su srpski reprezentativci izašli u javnost sa saopštenjem da neće igrati za državni tim dok je Slobodan Soro na čelu Vaterpolo saveza Srbije. Bio je to period potresa, no proćerdana su tri gola prednosti iz prve utakmice i propuštena je prilika da u novom dobu uđe u vitrine uđe prvi evropski pehar.
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Prethodna takva bila je godinu dana ranije, ali u finalu Evrokupa ni blizu nije bio Radnički da ga podigne. Pro Reko se sticajem okolnosti (Gabrijele Volpi je napustio klub i usledio je finansijski kolaps dok nije došlo novo rukovodstvo, a vreme prijave za Ligu šampiona već je bilo isteklo) završio u drugom po snazi evropskom takmičenju i prvi put u klupskoj istoriji je u njemu podigao trofej. Od tada se u sastavima štošta promenilo...
Na klupama je maltene sve isto: Uroš Stevanović i Sandro Sukno će jedan drugome stisnuti ruku. Ali ekipe su drugačije, pogotovo to važi za Pro Reko.
Italijani imaju Alvara Granadosa, Gerga Zalankija, Matea Jokija Gratu, Marka Bijača, Frančeska Kondemija, Rina Burića, Đakoma Kanelu, Maksa Irvinga, Tomaza Đanacu, Nikolasa Prešutija... Spadaju u najuži krug favorita za titulu i ne čudi što o njima srpske vaterpolo veličine govore u superlativu.
„Pro Reko je godinama jedna od najkvalitetnijih ekipa u Evropi. Odlično su pokriveni na gotovo svim pozicijama i imaju mnogo različitih rešenja u napadu. Zato će naš osnovni zadatak biti da odigramo čvrsto i disciplinovano u odbrani. Kada je Radnički igrao kvalitetnu odbranu, mogao je da se nosi sa bilo kojom ekipom u Evropi. Verujem da ćemo i ovog puta biti pravi“, rekao je Andrija Prlainović, a nadovezao se Duško Pijetlović:
„Veoma je važno da na svom bazenu odigramo maksimalno i pokušamo da pobedimo Pro Reko. Oni imaju veliku tradiciju, vrhunski tim i mnogo iskustva u završnicama Lige šampiona, ali i mi imamo kvalitet, motiv i želju da pokažemo da možemo da se takmičimo sa najboljima. Ovo će biti odličan test da vidimo gde se trenutno nalazimo u odnosu na najjače evropske ekipe“.
Tu je i 113 godina postojanja, čak 11 pehara Lige šampiona (od toga devet u ovom veku, poslednje tri osvojena u Beogradu), jedan Evrokup, devet evropskih Superkupova, pregršt domaćih trofeja (38 titula i 19 kupova), jedna Jadranska liga...
Da uprostimo: najveći klub na svetu.
Igrali su za njega, pored Duška Pijetlovića i Andrije Prlainovića, brojne srpske vaterpolo zvezde: Filip Filipović, Dušan Mandić, Vanja Udovičić, Vladimir Vujasinović, Dejan Savić, Danilo Ikodinović, Slobodan Nikić, Nikola Rađen. Jugoslovenska škola, a kasnije srpska, uvek je bila cenjena na Apeninima.
Pro Reku će u dosadašnjem toku sezone Radnički biti najveći izazov. I obratno. Pa, da vidimo da li Andrija Prlainović, Nikola Jakšić, Angelos Vlahopulos, Dupko Pijetlović, Josip Vrlić i ostale poluge iz sastava Uroša Stevanoviča, najiskusnijeg od svih učesnika Lige šampiona, mogu da doakaju najčuvenijoj vaterpolo dinastiji.
LIGA ŠAMPIONA – 3. KOLO
Utorak
GRUPA A
18.30: (2.95) Hanover (8.00) Jadran Herceg Novi (1.60)
18.30: (1.35) Olimpijakos (8.00) Sabadelj (4.50)
GRUPA B
18.30: (3.60) Oradea (8.00) Breša (1.45)
20.30: (2.00) Radnički (8.50) Pro Reko (2.05)
Sreda
GRUPA C
20.30: Barseloneta – Mladost Zagreb
20.30: (1.30) Novi Beograd (8.00) Jadran Split (5.10)
GRUPA D
18.30: (1.10) Panatinaikos (13.0) Steaua Bukurešt (9.00)
20.30: (4.50) Marselj (8.00) Ferencvaroš (1.35)