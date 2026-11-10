Supertimovi iz različitih galaksija – jedan više neće biti nepobediv

Radničkom u goste dolazi Pro Reko, najbolji klub na svetu, a ulog je prvo mesto na polovini grupne faze Lige šampiona. Ništa više od toga i ništa specijalno za dalji tok takmičenja ne mora da znači. Kakav god ishod da bude, ništa definitivno neće odrediti, međutim, može da utiče na samopouzdanje (da ga naruši ili digne do nebesa) i zasigurno će doći kraj nečijem nizu.

I italijanski i kragujevački klub imaju do sada dve pobede u grupnoj fazi Lige šampiona, sastav Sandra Sukna još šest u domaćem prvenstvu. Sve skupa osam, a Radnički čak - 14/14 u tekućoj sezoni. Na to može da se doda i finalna serija Superlige iz prošle, kada je počistio Novi Beograd. Trijumfalan niz datira još od revanša polufinala Evrokupa i poraza od Marselja. Utakmica je igrana nakon što su srpski reprezentativci izašli u javnost sa saopštenjem da neće igrati za državni tim dok je Slobodan Soro na čelu Vaterpolo saveza Srbije. Bio je to period potresa, no proćerdana su tri gola prednosti iz prve utakmice i propuštena je prilika da u novom dobu uđe u vitrine uđe prvi evropski pehar.

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Prethodna takva bila je godinu dana ranije, ali u finalu Evrokupa ni blizu nije bio Radnički da ga podigne. Pro Reko se sticajem okolnosti (Gabrijele Volpi je napustio klub i usledio je finansijski kolaps dok nije došlo novo rukovodstvo, a vreme prijave za Ligu šampiona već je bilo isteklo) završio u drugom po snazi evropskom takmičenju i prvi put u klupskoj istoriji je u njemu podigao trofej. Od tada se u sastavima štošta promenilo...

Na klupama je maltene sve isto: Uroš Stevanović i Sandro Sukno će jedan drugome stisnuti ruku. Ali ekipe su drugačije, pogotovo to važi za Pro Reko.