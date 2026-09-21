Svi putevi vode u Dansku: Skipagotu menja Knora
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 11:18
Sjajni srednji bek Kila na pragu Olborga. Šuška se i o dolasku pivotmena Magnusa Saugstrupa iz Magdeburga. Nemac na putu ka Gradu svetlosti
Rukometna sezona je tek počela, ali najbolji klubovi na Starom kontinentu već počinju da prave ekipe za 2027/2028. Prethodnih dana se šuškalo u rukometnim kuloarima da će Pari Sen Žermen platiti visoko obeštećenje za nemačku zvezdu Jurija Knora, da želi da ga upari sa saigračem iz reprezentacije Nemačke, Renarsom Uščinsom, koji je potpisao za francuskog šampiona od narednog leta (do kraja sezone igraće za Hanover).
U Olborgu imaju već spremnu zamenu za Knora, u pitanju je lucidni Faranin iz Kila Elijas Elfesen Skipagotu. Prema informacijama danskog TV 2, dogovor sa srednjim bekom je veoma blizu i to bi narednih nedelja moglo da se obelodani.
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Skipagotuu ugovor sa Zebrama s Baltika ističe u junu naredne godine i nema prepreka da se transfer realizuje. Ovog leta iz Barselone u Kil je stigao igrač sličnih karakteristika kao Faranin, u pitanju je slovenački as, MVP finalnog turnira Lige šampiona, Domen Makuc.
Ukoliko bi Skipagotu, rođen 2002. godine, obukao dres danskog šampiona, činio bi pakleni trio u napadu sa danskim levim i desnim bekom Tomasom Arnoldsenom i Madsom Hokserom. Tu je i nekada najbolji rukometaš sveta, čija je karijera u strmoglavom padu, Norvežanin Sander Sagosen. Gol Olborga brani legendarni Niklas Landin Jakobsen, dok je na levom krilu njegov brat Magnus, koji je ovog leta stigao iz Kila.
Olborg je i ove sezone jedan od kandidata za finalni turnir Lige šampiona u Kelnu, gde je ove godine namučio u polufinalu Barselonu (poraz tek posle produžetka).
Danski klubovi su poslednjih godina u ekspanziji. Država daje velike poreske olakšice za povratnike iz inostranstva, a priča se da bi u Olborg trebalo da stigne i jedan od najboljih defanzivaca planete, pivot nemačkog prvaka Magdeburga, Magnus Saugstrup.
Osim Olborga koji ima veliki broj zvezda, u GOG-u igra Skipagotov rođak, sjajni levi bek Oli Mitun, koji je na meti najboljih klubova današnjice (pominje se Magdeburg u poslednje vreme). Gol tima iz Gudmea čuva Kevin Meler, do ovog leta čuvar mreže Flenzburga, dok je veliki projekat, zasad neuspešan, Hej Elit, koji igra u drugoligaškom rangu, a čije boje brane Lase Anderson, Janik Grin, Šveđanin Hampus Vane... Naredne sezone na klupu ovog tima dolazi sadašnji trener Pari Sen Žermena Stefan Madsen.
Podsetimo, neki veliki transferi u Evropi su već dogovreni za narednu sezonu. Dika Mem iz Barselone i Simon Pitlik iz Flenzburga stižu u Fikse Berlin, dok je Flenzburg doveo sjajnu portugalsku braću Kosta, Martima i Kika iz lisabonskog Sportinga. Barselona je kaparisala brazisku zvezdu iz Monpeljea, levog beka Brajan Montea dos Santosa.