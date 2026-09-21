Svi putevi vode u Dansku: Skipagotu menja Knora

Skipagotuu ugovor sa Zebrama s Baltika ističe u junu naredne godine i nema prepreka da se transfer realizuje. Ovog leta iz Barselone u Kil je stigao igrač sličnih karakteristika kao Faranin, u pitanju je slovenački as, MVP finalnog turnira Lige šampiona, Domen Makuc .

Ukoliko bi Skipagotu, rođen 2002. godine, obukao dres danskog šampiona, činio bi pakleni trio u napadu sa danskim levim i desnim bekom Tomasom Arnoldsenom i Madsom Hokserom. Tu je i nekada najbolji rukometaš sveta, čija je karijera u strmoglavom padu, Norvežanin Sander Sagosen. Gol Olborga brani legendarni Niklas Landin Jakobsen, dok je na levom krilu njegov brat Magnus, koji je ovog leta stigao iz Kila.

Olborg je i ove sezone jedan od kandidata za finalni turnir Lige šampiona u Kelnu, gde je ove godine namučio u polufinalu Barselonu (poraz tek posle produžetka).

Danski klubovi su poslednjih godina u ekspanziji. Država daje velike poreske olakšice za povratnike iz inostranstva, a priča se da bi u Olborg trebalo da stigne i jedan od najboljih defanzivaca planete, pivot nemačkog prvaka Magdeburga, Magnus Saugstrup.

Osim Olborga koji ima veliki broj zvezda, u GOG-u igra Skipagotov rođak, sjajni levi bek Oli Mitun, koji je na meti najboljih klubova današnjice (pominje se Magdeburg u poslednje vreme). Gol tima iz Gudmea čuva Kevin Meler, do ovog leta čuvar mreže Flenzburga, dok je veliki projekat, zasad neuspešan, Hej Elit, koji igra u drugoligaškom rangu, a čije boje brane Lase Anderson, Janik Grin, Šveđanin Hampus Vane... Naredne sezone na klupu ovog tima dolazi sadašnji trener Pari Sen Žermena Stefan Madsen.

Podsetimo, neki veliki transferi u Evropi su već dogovreni za narednu sezonu. Dika Mem iz Barselone i Simon Pitlik iz Flenzburga stižu u Fikse Berlin, dok je Flenzburg doveo sjajnu portugalsku braću Kosta, Martima i Kika iz lisabonskog Sportinga. Barselona je kaparisala brazisku zvezdu iz Monpeljea, levog beka Brajan Montea dos Santosa.