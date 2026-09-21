Neće baš svako u Nikse

Očigledno ima dosta visoko mišljenje o sebi i smatra da će naći novi ugovor, to jest da će neko pokucati na vrata i dati mu pravu ponudu, iako je već kraj septembra i maltene svi timovi su kompletirani. Pozvali su ga Njujork Niksi da mu daju priliku da zaradi novi ugovor i izbori se za mesto u redovima aktuelnog šampiona, ali je on to odbio, prenosi Mark Stajn.

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Dobio je poziv da se priključi trening kampu i da odradi sa njima taj deo priprema, pa da onda vide da li bi ga potpisali jer imaju još dva otvorena mesta u rosteru, što je on odbio. Misli da može da izvuče bolji ugovor na nekom drugom mestu, od minimalca koliko Niksi mogu da mu daju.

Nedavno su Niksi potpisali Brusa Brauna, Očaija Agbadžija i Džona Končara za trening kamp, gde će se oni boriti za tu otvorenu bekovsku poziciju, pa možda Vinsent misli da je konkurencija prejaka i da bi eventualno odbijanje od strane Niksa moglo da natera sve ostale ekipe da ga preskoče. Logično razmišljanje, mada stvarno je pitanje da li će ga bilo potpisati drugi do početka sezone. Jedino ako nema nameru da čeka tokom sezone ili da se otisne u neku drugu ligu ako sve propadne.

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Takođe, Niksi su potpisali i Džejmsa Vajzmena i Drua Jubenksa da se bore za drugo otvoreno mesto u rosteru, za njih na poziciji centra. Potrebna im je još jedna petica, pa će neko od njih dobiti standardan ugovor, dok će drugi izabrani igrač verovatno biti na dvosmernom ugovoru.