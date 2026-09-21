Najbolji tim desetog kola Mozzart Bet Superlige: Od svega pomalo
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 12:09
Sedam klubova ima predstavnike u idealnih 11
Bombastično kolo. Pljuštali su golovi duž cele Srbije. Na sedam utakmica – 31 gol.
Najviše ih je bilo na Karaburmi, gde je Radnički iz Kragujevca pobedio OFK Beograd Mozzart Bet sa 5:3, kao i u Surdulici, gde su Radnik i Partizan remizirali – 4:4. I zato je sa ta dva meča najviše igrača koji su našli mesto u Idealnom timu desetog kola Mozzart Bet Superlige.
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OFK Beograd je izgubio, ali je Jakuba Silue postigao dva pogotka i postao najbolji strelac lige. A, sa kragujevačke strane u idealnih 11 su Ilija Babić, koji je na Čika Dači postao levi bek sa izrazitim napadačkim karakteristikama, kao i dirigent na sredini terena Nemanja Glavčić.
Partizan je odigrao jezivo prvo poluvreme u Surdulici, ali se čudesno spasao poraza u drugom, sa igračem manje. Demba Sek je odigrao jednu od najboljih utakmica otkako je došao u Humsku. A, Radnik je dao najviše igrača za ovaj tim kola – trojicu. Špic Vukašin Bogdanović sa dva gola je proglašen za Igrača kola, izvanredan je bio krilni ofanzivac Đorđe Jovanović sa dve asistencije, a na sredini je dominirao Martin Novaković, nekadašnji junior Partizana i Zvezde.
Drugačija konstelacija snaga je kada je u pitanju odbrana. Na golu je Ognjen Čančarević iz IMT-a, koji je ofanzivce Vojvodine zaustavio na jednom golu (1:1). Pozicija desnog beka je pripala Juti Nagatomu iz Crvene zvezde, a iz šampionskog tabora tu je i štoper Miloš Veljković.
Na koncu, „fenjeraš“ Zemun ima igrača u idealnih 11, tu je štoper Vasilije Bakić, koji je bio strelac u remiju u Novom Pazaru (2:2).
Idealni tim desetog kola Mozzart Bet Superlige čine: Čančarević (IMT) 7 - Nakajama (C. zvezda) 6,5, Bakić (Zemun) 7, Veljković (C. zvezda) 6,5, Babić (Radnički KG) 7,5 - Sek (Partizan) 8, Novaković (Radnik) 7,5, Glavčić (Radnički KG) 7,5, Jovanović (Radnik) 7,5 - Bogdanović (Radnik) 8, Silue (OFK Beograd) 7,5.