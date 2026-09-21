Najbolji tim desetog kola Mozzart Bet Superlige: Od svega pomalo

OFK Beograd je izgubio, ali je Jakuba Silue postigao dva pogotka i postao najbolji strelac lige. A, sa kragujevačke strane u idealnih 11 su Ilija Babić, koji je na Čika Dači postao levi bek sa izrazitim napadačkim karakteristikama, kao i dirigent na sredini terena Nemanja Glavčić.

Partizan je odigrao jezivo prvo poluvreme u Surdulici, ali se čudesno spasao poraza u drugom, sa igračem manje. Demba Sek je odigrao jednu od najboljih utakmica otkako je došao u Humsku. A, Radnik je dao najviše igrača za ovaj tim kola – trojicu. Špic Vukašin Bogdanović sa dva gola je proglašen za Igrača kola, izvanredan je bio krilni ofanzivac Đorđe Jovanović sa dve asistencije, a na sredini je dominirao Martin Novaković, nekadašnji junior Partizana i Zvezde.