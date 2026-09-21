Džaka priznao da je lažirao vakcinaciju za kovid, zbog toga ne igra za reprezentaciju u Ligi nacija

Priznao je da je kupio potvrdu o vakcinaciji, umesto da svoje nedoumice reši zvaničnim putem, pa je uputio je izvinjenje javnosti i istakao da u potpunosti sarađuje sa nadležnim organima.

“Proteklih dana mnogo se izveštavalo o jednoj temi iz moje prošlosti. Želim lično da se oglasim tim povodom. U vezi sa vakcinacijom protiv kovida-19, u to vreme sam lično bio veoma nesiguran i imao sam velike dileme. Osećao sam duboko nepoverenje prema vakcini i bio sam obuzet strahom i nesigurnošću. U takvom emotivno uzrujanom stanju pribavio sam potvrdu o vakcinaciji, umesto da svoja otvorena pitanja rešim na predviđeni način. Danas jasno vidim da taj put nije bio ispravan. Bila je to greška. Žao mi je zbog toga. Preuzimam odgovornost za ovu odluku, stavljam se na raspolaganje za rasvetljavanje svih činjenica i u potpunosti sarađujem sa nadležnim organima”, rekao je Džaka.

Džakin zastupnik Andreas Bantel tvrdio je u petak da igrač poseduje dokaz lekara o dve primljene doze vakcine tokom 2022. godine. Nakon nedeljnog poraza Sanderlenda od Mančester Sitija (3:5), Džaka je za medije kratko poručio da nema komentar i da ga istraga ne opterećuje jer je u životu prolazio i kroz teže situacije.

Fudbalski savez Švajcarske saopštio je da Džaka neće prisustvovati predstojećem okupljanju reprezentacije i da će propustiti naredne četiri utakmice u Ligi nacija u septembru i oktobru.