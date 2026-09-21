Armejci ne zaboravljaju Marka Nikolića: Ovacije za srpskog trenera u Moskvi (VIDEO)

Marko Nikolić u centru pažnje. Kako u Atini, gde beleži sjajne rezultate vodeći AEK, tako i u Moskvi.

U najvećem bioskopu glavnog grada Rusije održana je premijera druge sezone dokumentarnog filma “Mama, mi CSKA”, posvećenog istorijskim uspesima Armejaca. Uz prisustvo velikog broja zvanica iz sportskog i društvenog života Rusije, skup je privukao veliku pažnju, a srpski trener je dobio ovacije svaki put kad je izgovoreno njegovo ime, posebno kad se video porukom obratio prisutnima.