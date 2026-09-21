(©Reuters)
Armejci ne zaboravljaju Marka Nikolića: Ovacije za srpskog trenera u Moskvi (VIDEO)
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Vreme čitanja: 3min | pon. 21.09.26. | 13:31
Sve se dešavalo na promociji dokumentarca „Mama, mi CSKA“
Marko Nikolić u centru pažnje. Kako u Atini, gde beleži sjajne rezultate vodeći AEK, tako i u Moskvi.
U najvećem bioskopu glavnog grada Rusije održana je premijera druge sezone dokumentarnog filma “Mama, mi CSKA”, posvećenog istorijskim uspesima Armejaca. Uz prisustvo velikog broja zvanica iz sportskog i društvenog života Rusije, skup je privukao veliku pažnju, a srpski trener je dobio ovacije svaki put kad je izgovoreno njegovo ime, posebno kad se video porukom obratio prisutnima.
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Iako je u CSKA proveo samo godinu dana, taj period je bio fantastičan, obeležen dugačkom serijom bez poraza, a krunisan osvajanjem pehara Kupa Rusije 2025.
Uz sve to, Marko Nikolić je izgradio izvanredne ljudske odnose i ovaj gest potvrđuje kolilo je cenjen.
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