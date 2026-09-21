Ćavi pred Srbiju: Igraćemo sa strašću, sa intenzitetom, u dobrom ritmu

Uoči današnjeg okupljanja državnog tima Ćavi je održao konferenciju za novinare, na kojoj je rekao kako mu sve izgleda na ovom početku mandata.

“Sve je novo za mene i moj stručni štab, tako da prvo moramo da se dobro upoznamo međusobno, da upoznamo sve igrače i da ih ubedimo u način na koji želimo da igramo”, pričao je Ćavi.

Svestan je novi selektor Holandije da neće imati mnogo vremena za uigravanje do prve utakmice.

“U istoj su situaciji svi selektori, tako da to ne može da bude izgovor. Želim da igrače ubedim u naš proces, da napravimo porodicu od reprezentacije, veliku grupu u koju će svi rado da dolaze. Ne mogu da obećam rezultate, ali mogu da ćemo igrati sa intenzitetom, sa strašću, u dobrom ritmu, želeći da budemo takmičarski nastrojeni i da imamo inicijativu u svakoj utakmici”.

Tvrdi Ćavi da ćemo gledati drugačiju Holandiju.

“Sigurno je da ćemo igrati na drugačiji način nego do sada. Ne želim da sebe poredim sa Kumanom, niti da govorim o prošlosti. Jako poštujem Ronalda, ali sam fokusiran na sadašnjost”.

Jedna mala Ćavija pobeda je što je sačuvao Virdžila van Dajka u reprezentaciji. Kapiten je najavio odlazak u penziju posle Mundijala.

“Imali smo stvarno dobar sastanak. On je bio potpuno iskren. Virdžil ima kapacitet da nastavi sa nama. Dobar je lider, pozitivac, motivisan je. Spreman je da bude vođa”.

Ali, u timu neće biti Memfisa Depaja.

“Dobro je prihvatio moju odluku, jako je dobro reagovao. Vrata za njega nisu zatvorena, kao ni za jednog drugog igrača. Zašto nisam pozvao Depaja? To je poverljiva stvar”, poručio je Ćavi.