Dušan Tadić: Srbija prolazi kroz težak period
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 12:24
„Selektor me zamolio me da se vratim, tražiio je to od mene i ranije”, kaže iskusni ofanzivac.
Nakon što se vratio u evropski klupski fudbal, Dušan Tadić je rešio da ovog leta oživi i reprezentativnu karijeru.
Dve godine pošto se oprostio od dresa sa državnim grbom, iskusni ofanzivac je opet na raspolaganju Orlovima. Tadićev povratak u nacionalni tim je izazvao i pažnju medija u Holandiji gde igra za NEC, pa su ga pitali o razlozima za suspenziju reprezentativne penzije.
„Srbija prolazi kroz težak period. Selektor me je zamolio da se vratim jer svojim iskustvom mogu da pomognem saigračima. Tražio je to od mene i ranije, ali bio sam u Emiratima i mislio sam da nije pravi trenutak. Sada sam ponovo u Evropi i želeo bih da im pomognem”, rekao je Tadić za holandske medije.
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Povratak u holandski fudbal i početak fudbalske priče u NEC-u zasad ne idu prema Tadićevim očekivanjima. Ni on, ni ekipa ne mogu da se pohvale dobrim učinkom. Juče su upisali još jedan kiks protiv Go Ahed Iglsa.
„Kada ne pobeđuješ, nisi srećan. Imali smo mnogo problema u poslednje vreme i dosta povreda. Ali to su okolnosti sa kojima moramo da se nosimo. Znali smo da moramo da preživimo ovaj period. Nadamo se da će svi ponovo biti fit nakon reprezentativne pauze. Tada možemo ponovo da počnemo da pobeđujemo”.
Od dolaska u Najmehen, Tadić je u svim takmičenjima odigrao 11 mečeva za NEC, nije se još upisao u strelce, ali je zabeležio tri asistencije.
Za reprezentaciju Srbije je u periodu od 2008. do 2024. godine odigrao 111 mečeva i postigao 23 gola.