Dušan Tadić: Srbija prolazi kroz težak period

Nakon što se vratio u evropski klupski fudbal, Dušan Tadić je rešio da ovog leta oživi i reprezentativnu karijeru.

Dve godine pošto se oprostio od dresa sa državnim grbom, iskusni ofanzivac je opet na raspolaganju Orlovima. Tadićev povratak u nacionalni tim je izazvao i pažnju medija u Holandiji gde igra za NEC, pa su ga pitali o razlozima za suspenziju reprezentativne penzije.

„Srbija prolazi kroz težak period. Selektor me je zamolio da se vratim jer svojim iskustvom mogu da pomognem saigračima. Tražio je to od mene i ranije, ali bio sam u Emiratima i mislio sam da nije pravi trenutak. Sada sam ponovo u Evropi i želeo bih da im pomognem”, rekao je Tadić za holandske medije.