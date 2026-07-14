Transferi, transferi: Vejin u Izraelu, Predović veran Voši, Loznica sve jača

Rukomet je na letnjem odmoru, ne računajući šampionate Evrope i sveta za mlađe kategorije, ali klubovi ne miruju. Traže se pojačanja za početak nove sezone koja samo što nije počela, krajem avgusta i početkom septembra.

Predrag Vejin ima novi klub. U pitanju je Makabi iz Tel Aviva. Nekadašnji reprezentativac Srbije dugo se oporavljao od povrede kolena i nije igrao od novembra prošle godine, posle raskida saradnje sa Ohridom. Neki naši klubovi su se raspitivali za iskusnog desnog beka, imao je i ponude iz Rumunije, ali je nekadašnji igrač Metaloplastike, Neksea i Olimpijakosa odlučio da ode u Tel Aviv, u tabor Makabija. Biće mu ovo druga sezona u Izraelu. Pre sedam godina igrao je za Ramat Hašaron.