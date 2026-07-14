Transferi, transferi: Vejin u Izraelu, Predović veran Voši, Loznica sve jača
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 08:35
Zanimljiva letnja rukometna pijaca
Rukomet je na letnjem odmoru, ne računajući šampionate Evrope i sveta za mlađe kategorije, ali klubovi ne miruju. Traže se pojačanja za početak nove sezone koja samo što nije počela, krajem avgusta i početkom septembra.
Predrag Vejin ima novi klub. U pitanju je Makabi iz Tel Aviva. Nekadašnji reprezentativac Srbije dugo se oporavljao od povrede kolena i nije igrao od novembra prošle godine, posle raskida saradnje sa Ohridom. Neki naši klubovi su se raspitivali za iskusnog desnog beka, imao je i ponude iz Rumunije, ali je nekadašnji igrač Metaloplastike, Neksea i Olimpijakosa odlučio da ode u Tel Aviv, u tabor Makabija. Biće mu ovo druga sezona u Izraelu. Pre sedam godina igrao je za Ramat Hašaron.
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Branko Predović igraće i treću sezonu u Vojvodini. Nekadašnji juniorski reprezentativac Srbije produžio je saradnju sa Novosađanima, objavio je tim sa Slane bare. Činiće tandem na crti sa još jednim bivšim juniorskim reprezentativcem, dve godine mlađim, Lukom Panićem, koji je ovog leta dres Kikinde zamenio za crveno-beli dres srpskog vicešampiona, koji će naredne sezone igrati EHF kup. Predović je u leto 2024. godine stigao u Vošu iz slovenačkog Gorenja. Odustali su u Vojvodini od igranja jače Lige Evrope zbog finansijskih problema.
Savo Slavuljica je novo pojačanje debitanta u najboljem društvu, Loznice. Iskusni desni bek promenio je veliki broj klubova. Na početku prošle sezone bio je u taboru slovačkog šampiona Tatrana iz Prešova. Na poziciji desnog beka činiće tandem sa iskusnim Milošem Bujišićem koji je produžio vernost timu iz zapadne Srbije.
Filip Marković je potpisao prvi profesionalni ugovor sa Metaloplastikom. Talentovani levi bek je prošle sezone imao šansu kod Davida Rašića da pokaže raskošni potencijal. Čim je napunio 18. rođendan, stavio je paraf na ugovor sa Šapčanima, gde je i ponikao.
Đorđe Čolović je novi rukometaš Dubočice. Iskusni desni bek je prošle sezone igrao u Turskoj, pre toga za Vranje, a pojačaće Leskovčane koji će naredne sezone igrati prvi put u međunarodnom takmičenju, u EHF kupu.