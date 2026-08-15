Treća sreća? Irska šalje novog izazivača da sruši klan Nurmagomedov
Vreme čitanja: 3min | sub. 15.08.26. | 11:08
Ove subote 15. avgusta, Ian Mačado-Geri napada UFC pojas velter kategorije koji trenutno drži šampion Islam Mahačev, postaće treći Irac koji će pokušati da oduzme pojas nekom borcu iz poznatog dagestanskog “Eagle” tima koji predvodi Habib Nurmagomedov, ali do sada niko nije uspeo
Pre osam godina, svet mešanih borilačkih veština je dobio možda najžešće rivalstvo ikada, kada su se u UFC kavezu sastali Habib Nurmagomedov i Konor MekGregor u borbi o kojoj se dan danas priča. Borba na UFC 229 je bila kulminacija tenzija koje su rasle tokom pola godine. Od incidenta kada je Konor bacio kolica kroz prozor autobusa u kojem se nalazio Nurmagomedov, sve do opšte tuče koja je nastala nakon pobede Habiba u borbi, mržnja između Konora i Habiba je bila itekako istinita. Tenzija je bila takva da bi se svaka borba između jednog Irca i člana Eagle tima pretstavila kao produžetak tog legendarnog sukoba. Iako nema veze sa MekGregorom i njegovim timom, svaki Irac u toj situaciji postaje naslednik “Notorious-a” i ima zadatak da osveti ranjeni ponos cele jedne države.
Nakon što je Konor MekGregor poražen gušenjem u borbi protiv Habiba, Irska je morala da sačeka nekoliko godina da bi dobila priliku za osvetu. U januaru 2025. više od šest godina kasnije, mladi Pol Hjuz je konačno imao šansu da Usmanu Nurmagomedovu, Habibovom rođaku, uzme nulu i pojas šampiona PFL organizacije. Borba je bila izuzetno kompetitivna, dobar deo publike je čak smatrao da je Irac pobedio, međutim sudije, iako je jedna sudijska karta bila nerešena, su dali pobedu Dagestancu. Bila je slična priča u revanšu kada je Hjuz imao nekoliko dobrih momenata, ali na kraju nije dovoljno uradio da bi oteo pojas Usmanu Nurmagomedovu.
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Međutim, otkad je Islam Mahačev, omiljeni đak pokojnog Abdulmanapa Nurmagomedova, prešao u velter kategoriju, znalo se da će doći do borbe sa Mačado-Gerijem.
“Islam je Habibov štićenik dok sam ja štićenik MekGregora. On je unapređena verzija Habiba, tehnički bolji na nogama i u parteru. Ja sam brža i duža verzija Konora. Ovo je savršena borba", rekao je Ian Mačado-Geri koji predstavlja možda poslednju šansu za Irsku da zabeleži pobedu nad članom Habibovog tima. Jer, iako je Konor pokrenuo ogromno interesovanje za MMA na smaragdnom ostrvu, malo boraca elitnog kalibra je za sada stiglo do najveće scene.
Kladionice nisu baš na strani izazivača, međutim, borba nije nimalo lagana za Islama, koji će morati da kontroliše distancu protiv značajno dužeg i vrlo pokretljivog Gerija.
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Konor MekGregor je čak ostavio svoju prognozu uoči ovog duela: “Desni kik direktno u glavu i pobeda za Irca u kasnim rundama. Idemo Iane, navijam za tebe”, rekao je Notorious, koji se i dalje oporavlja od povrede kolena na UFC 329. Sa druge strane, Habib Nurmagomedov će kao i uvek biti glavni u Islamovom uglu tokom borbe i već je izjavio da će ovo biti vrlo teška borba.
Iako se ne oseća preterana mržnja između Mahačeva i Mačada-Gerija, reputacija dvoje vrlo ponosnih naroda je ovde u igri i, kakav god rezultat budemo dobili u ranim nedeljnim satima, možemo biti sigurni da će cela jedna država slaviti a druga tugovati.
Piše: Roman Lugasi