Treća sreća? Irska šalje novog izazivača da sruši klan Nurmagomedov

Međutim, otkad je Islam Mahačev, omiljeni đak pokojnog Abdulmanapa Nurmagomedova, prešao u velter kategoriju, znalo se da će doći do borbe sa Mačado-Gerijem.

“Islam je Habibov štićenik dok sam ja štićenik MekGregora. On je unapređena verzija Habiba, tehnički bolji na nogama i u parteru. Ja sam brža i duža verzija Konora. Ovo je savršena borba", rekao je Ian Mačado-Geri koji predstavlja možda poslednju šansu za Irsku da zabeleži pobedu nad članom Habibovog tima. Jer, iako je Konor pokrenuo ogromno interesovanje za MMA na smaragdnom ostrvu, malo boraca elitnog kalibra je za sada stiglo do najveće scene.

Kladionice nisu baš na strani izazivača, međutim, borba nije nimalo lagana za Islama, koji će morati da kontroliše distancu protiv značajno dužeg i vrlo pokretljivog Gerija.

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Konor MekGregor je čak ostavio svoju prognozu uoči ovog duela: “Desni kik direktno u glavu i pobeda za Irca u kasnim rundama. Idemo Iane, navijam za tebe”, rekao je Notorious, koji se i dalje oporavlja od povrede kolena na UFC 329. Sa druge strane, Habib Nurmagomedov će kao i uvek biti glavni u Islamovom uglu tokom borbe i već je izjavio da će ovo biti vrlo teška borba.

Iako se ne oseća preterana mržnja između Mahačeva i Mačada-Gerija, reputacija dvoje vrlo ponosnih naroda je ovde u igri i, kakav god rezultat budemo dobili u ranim nedeljnim satima, možemo biti sigurni da će cela jedna država slaviti a druga tugovati.

Piše: Roman Lugasi