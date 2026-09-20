Van pobedio Pantožu i utišao sve sumnje koje su ga pratile; Carukijan brutalno nokautirao Rufija

Van je u ovaj duel ušao kao najmlađi borac večerašnjeg događaja, ali i kao jedini šampion na celoj priredbi, a onda još jednom pokazao zbog čega ga mnogi vide kao budućnost malih kategorija. Sve što mu se osporavalo nakon prvog susreta sada je uspeo da utiša, jer je dokazao da ishod može da bude isti i kada Pantoža ostane zdrav svih 25 minuta. Posle pet rundi, sudije su pobedu jednoglasno dodelile Džošui Vanu .

Kakav smo spektakl imali u Los Anđelesu u borbi za šampionski pojas kategorije do 57 kilograma. Došlo je vreme da konačno dobijemo odgovor na pitanje koje je ostalo otvoreno još od decembra prošle godine, kada se Aleksandre Pantoža povredio praktično na samom startu meča, a Džošua Van mu oduzeo pojas.

Pantoža od samog starta nije želeo da čeka. Krenuo je agresivno već od prve sekunde, brzo srušio protivnika iz Mjanmara i neko vreme ga držao na parteru, a ni po povratku u stojku nije bežao od otvorenih razmena. Ipak, takav tempo kao da mu je vrlo brzo uzeo danak. Van je sve lakše neutralisao njegove pokušaje rušenja, a čak i kada bi završio na podu, brzo se vraćao na noge i ponovo nametao svoj ritam. Posebno je to bilo vidljivo u trećoj rundi, kada je delovalo da šampion u potpunosti preuzima kontrolu nad borbom. MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan! Pantoža je uspeo da se vrati u četvrtoj. Ponovo je srušio Vana i određeno vreme ga kontrolisao, ali je u poslednjih pet minuta postalo jasno ko ima više goriva u rezervoaru. Van je u potpunosti opravdao nadimak „Neustrašivi“. Nastavio je u istom ritmu kao u drugoj i trećoj rundi, nije dozvoljavao Brazilcu da ga ozbiljnije ugrozi rušenjima, dok je Pantoža sve teže stajao na nogama. Gotovo je neverovatno da Brazilac u nekoliko navrata nije završio nokautiran. U petoj rundi našao se i na podu nakon teških udaraca, ali se nekako održao u borbi do poslednjeg zvona. Nokaut je izostao, ali dileme nije bilo kada su pročitane sudijske kartice, pojas je ostao oko struka borca iz Mjanmara.

Posle prvog meča pričalo se da je šampion samo zato što se Pantoža povredio. Ni pobeda nad Tatsurom Tairom nije bila dovoljna da se te sumnje potpuno utišaju, jer se govorilo da još nije prošao pravi test. Sada je i ta priča završena. Pantoža je ovog puta izdržao svih 25 minuta, a Van je pokazao da je jednostavno stiglo vreme da neko drugi vlada ovom kategorijom.

U borbi koja je poslužila kao uvertira za šampionski okršaj, Arman Carukijan brutalnim nokautom već u prvoj rundi završio je Maurisija Rufija i napravio ogroman korak ka napadu na pojas lake kategorije. Iako zlato nije bilo na stolu, meč je ugovoren na pet rundi, pa je od samog početka imao ozbiljnost borbe za titulu. Očekivao se potpuni sudar stilova. Rufi je pokušavao da drži distancu i nametne borbu u stojci, ali je Carukijan već posle dva minuta pronašao put do njegovih nogu i pritisnuo ga uz ogradu. Brazilac se dugo branio veoma dobro i nije dozvoljavao Jermenu da iz kontrole izvuče nešto konkretnije, a kada su se pred kraj prve runde konačno razdvojili, činilo se da bi tu mogla da se otvori njegova prilika. Ipak, Carukijan mu nije ostavio mnogo vremena da je potraži. Krenuo je napred bez oklevanja, pronašao metu laktom i jednim udarcem ugasio svetla Rufiju.