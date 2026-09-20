Povrede presekle River baš kada je poleteo: Prekinut perfektan start Leonarda Ponzija

Problemi su počeli već u šestom minutu nakon povrede Almade, a samo nekoliko trenutaka kasnije, Oskar Kortes je iz slobodnog udarca poslao dugu loptu u kazneni prostor, Santijago Beltran užasno reagova, i poklonio gol gostima. River je nakon toga preuzeo kontrolu i počeo da steže goste, ali mu je do odmora nedostajao završni potez pre golom. Kao da jedan peh nije bio dovoljan, domaćin je u finišu prvog dela ostao i bez Andrade, koji je teren napustio u suzama.

U nastavku je slika bila potpuno drugačija. River je podigao ritam, gurnuo Urakan duboko na njegovu polovinu i sve više pretio pred golom Ernana Gelindeza. Sebastijan Driusi je vrlo brzo uspeo da pronađe put do mreže, Monumental je već slavio, ali je pogodak poništen zbog ofsajda Gabrijela Montiela. Nije to zaustavilo domaćina, koji je nastavio da pritiska i konačno dobio nagradu kada je Tomas Galvan iz prve zakucao loptu u mrežu za 1:1.

Delovalo je tada da se utakmica potpuno okrenula. Tribine su se probudile, River krenuo po drugi gol, ali je upravo u najboljem periodu dobio novi hladan tuš. Lukas Blondel je presekao jednu loptu, povukao napred i ponovo utišao domaće navijače.

Pokušavao je River do kraja da se još jednom vrati, ali mu je slaba realizacija ponovo stala na put do boda. Poslednji sudijski zvižduk ispratili su zvižduci sa tribina, možda i pomalo surovi prema ekipi koja je pod Ponzijem do ove večeri znala samo za pobede.