Madrilenjo – korida je veoma teška na Metropolitanu, Čolo baca Spajdermena u vatru

A sa Metropolitana je stigao još lepši komentar Simeonea : “ Imam ogromno poštovanje prema Murinju, divim mu se, i on zna koliko ga cenim “.

Sada su Mua podsetili kako je nekad omalovažio kolegu ne želeći da komentariše trenere koji nisu osvojili Ligu šampiona. “ Čovek u karijeri kaže mnogo gluposti. Nekad zbog trenutka, nekad i strateški “, objašnjava sada Posebni i dodaje: “ Kad su me pozvali da učestvujem u dokumentarcu o Simeoneu, nisam oklevao ni trenutka. Mi jesmo rivali, ali smo i ratni drugovi “.

Murinjo i Simeone se susreću u istim ulogama 13 godina kasnije. Bilans dosadašnjih derbija je 3-1 za Portugalca, mada - taj Atletikov jedan je mnogo vredan. Radi se o jedinom Kupu Kralja koji je Čolo osvojio u karijeri, savladavši Real na Bernabeu. Na golu crveno-belih se tada istakao mladi Tibo Kurtoa .

Jedini stvarni rival Kraljevskog kluba bila je Barselona, a Atletiko je pripadao grupi koja teško ili nikako ne može da dostigne njihove visine. Ovih dana, pod pokroviteljstvom madridskog piva Mahou, fudbaleri Reala i Atletika vode kampanju da bi pokazali kako susret madridskih klubova spada među najveće svetske gradske derbije.

Pored davne, Madrilenjo ima i skoriju istoriju. Prošle sezone se takođe igrao krajem septembra. Bila je to prva prava proba za Ćabija Alonsa, protiv Atletika koji nije najsjajnije startovao. Sada je opšte mišljenje da je poraz od 2:5 na Metropolitanu bio početak njegovog kraja na klupi Reala. A u korist Kraljevićima ne ide ni ukupni bilans mečeva, jer Real nije slavio gradski derbi u gostima još od 2022. Na stadionu Kolčonerosa, imaju običaj reći Španci - “korida je veoma teška”.

U taboru domaćina se te skorije istorije, a posebno prošlogodišnje pobede sećaju uz uzdah, posebno zbog igrača koji je tada zablistao. Hulijan Alvares je dao dva gola, a drugi od njih, iz slobodnog udarca, bio je dovoljan da opravda njegov status u timu. U tom trenutku i oni koji su dovodili u pitanje njegovu igru, poverovali su da će ih njihov Spajdermen povesti u velike pobede. Sada je Alvares pauk koji se zapleo u vlastitu mrežu, u koju vrlo lako može povući i celi klub. Simeone je, bar ako je suditi po izjavama, spreman da ga danas baci u arenu pred lavove, gde će Hulijan morati da pokaže od kakvog je materijala napravljen.

Mada, Atletiko se ovih dana najviše raduje učinku kolektiva. Protekla sedmica je bila više nego pozitivna, sa dve ubedljive pobede u kojima su protivničku mrežu zatresla čak šestorica igrača. One su se podudarile sa debijem Džonatana Dejvida, koji je, bar za sada izgleda, rešio problem devetke. Aleks Baena sve više liči na Baenu iz reprezentacije i ostavlja prosečnu prošlu sezonu u prošlosti, a Kang in Li takođe uveliko opravdava Atletikov izbor.

SPECIJAL MOZZARTA ZA MEČ ATLETIKO - REAL. HULIJAN ALVARES DAJE GOL KRALJEVIĆIMA - KVOTA JE 2,80.

Sa druge strane, Kuti Romero se odmah pretvorio u stub odbrane – nije ni čudo da je Simeone toliko insistirao na njegovom dolasku. Pablo Barios, verovatno najbolji na ovom početku sezone, nažalost je opet povređen, ali Simeone osim njega i Serlota računa na sve, dok je imao priliku i da rotira i odmara igrače.

Real koji danas stiže na Metropolitano najviše kuburi sa gubitkom koncentracije i održavanjem ritma. Dogodilo im se to protiv Intera, ali i protiv Rajo Valjekana i Elčea. Sa druge strane, veoma im malo treba da dođu do gola i naprave haos u protivničkoj odbrani. Kombinacija ova dva elementa je obeležila igru Kraljevića na početku sezone. Ako im se da imalo prostora, opasnost je velika, ali već u drugom poluvremenu počinju problemi.

„Ne znam hoću li uspeti da ekipa igra 100%. To mi je namera, to je namera igrača, ali ne znam da li ću uspeti“, izjavio je Murinjo pred meč.

Sa druge strane Simeone upozorava:

“Oni imaju opasniju tranziciju od nas. Nakon svakog gubitka lopte, traže tu opciju sa Embapeom i Vinisijusom. Ne smemo gubiti lopte“.

Embape je standardno dobar, sedam pogodaka u šest prvenstvenih utakmica, plus jedan u Ligi šampiona. Sada je zaokupljen kampanjom za Zlatnu loptu, što znači da će, više nego ikad, igrati za sebe, ne za ekipu. S tim da, kad Embape igra, i ekipa se okoristi.

SPECIJAL MOZZARTA ZA MEČ ATLETIKO - REAL. KILIJAN EMBAPE DAJE GOL - KVOTA JE 1,80.

Veće je pitanje, bar teoretski, Vinisijus. Murinjo je navodno tu da uvede igru po zaslugama, komentariše se mnogo ovih dana, i krajnje vreme je da to pokaže. Ipak, teško je zamisliti da će Real startovati bez njega. Nedoumica je, kao i do sada, na sredini terena. Čuameni ili Bernardo Silva uz Valverdea. Uz to, odabrati između organizacije i mirnoće sa Gulerom, ili brzine i driblinga sa Diomandeom koji je već počeo da pokazuje zašto vredi 125.000.000.

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Ne smemo zaboraviti da derbi u ovom trenutku nije samo pitanje prvenstva u gradu. U slučaju poraza, Real bi ostao na šest bodova udaljenosti od lidera Barselone, a Atletiko na osam. Razlika je velika za početak sezone, pogotovo jer Katalonci deluju nepobedivo i ako nastave na dosadašnjem nivou, teško je zamisliti da će igde kiksati.