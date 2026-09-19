Rezzime dana (subota): Francuzi ispoštovali, Englezi potpuno razočarali

ZAOKRUŽENO

LION - REN (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 4:0

Ako se bude gledalo samo ono što su Lavovi pokazali protiv Rena, onda navijači imaju mnogo razloga za optimizam. Lion je na svom terenu razbio jednog od direktnih konkurenata 4:0 (2:0), odigrao najbolju partiju ove sezone i barem na jedan dan skočio na drugo mesto na tabeli. Bio je to kompletan nastup Fonsekinog tima, sa brzim protokom lopte, mnogo kretnji bez nje i napadima koji su u više navrata izgledali kao da se završavaju iz unapred nacrtane akcije.

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TULUZ - AVR (tip 1, kvota 1,70)- rezultat 3:2

Posle prvog poluvremena bez golova, Tuluz je furiozno otvorio nastavak i za samo dva minuta stigao do dva gola prednosti. Kasper Tengstet je prvo pogodio sa bele tačke, a zatim praktično u sledećem napadu udvostručio vođstvo. Avr se nije predao i uspeo je da smanji, ali je Tuluz u 78. minutu ponovo otišao na dva gola razlike. Gosti su u samoj završnici još jednom zatresli mrežu za 3:2 i uneli neizvesnost u finiš, ali do izjednačenja nisu stigli.

ANŽE - TROA (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 2:0

Anže je pred svojim navijačima stigao do pobede protiv Troe, a ključan je bio period pred kraj prvog i početkom drugog poluvremena. Prosper Peter je u 42. minutu doneo domaćinu prednost, da bi Amine Sbai u 57. povisio na 2:0 i prelomio utakmicu. Troa nakon toga nije uspela ozbiljnije da se vrati u meč, pa je Anže mirno sačuvao dva gola prednosti.

ANDERLEHT - VAREGEM (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:0

Anderleht je bez većih problema savladao Zulte Varegem i pred svojim navijačima stigao do ubedljive pobede. Domaćin je kontrolisao veći deo utakmice, ali je otpor gostiju uspeo da slomi tek u finišu prvog poluvremena, kada je stigao do vodećeg gola. Sve je rešeno početkom nastavka. Anderleht je za svega nekoliko minuta još dva puta zatresao mrežu i otišao na nedostižnih 3:0.

VENECIJA - LACIO (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 0:2

Dok svi pričaju o Romi i Interu, Lacio korača sigurnim koracima, pa se klub iz Večnog grada izjednačio sa pomenutim rivalima na čelu tabele. Ni ovoga puta sastav Đenara Gatuza nije blistao, ali je našao put do četvrte pobede, savladavši Veneciju u gostima – 2:0 (0:0).

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SEVILJA – BARSELONA (tip 2, kvota 1,25) – rezultat 1:3

Ovo što igra Flikova Barselona na početku sezone. Ovo što radi Rafinja. Ovo je festival fudbala! Sevilja je večeras bila nova recka u nizu Barsinih žrtava. Borila se, pretila, bila konkurentna i nastradala skoro pa rutinski uz još jedan het-trik pobesnelog Rafinje – 3:1.

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PRECRTANO

BRAJTON – ARSENAL (tip 2, kvota 1,70) – rezultat 3:0

Šta god da se dogodi u engleskom fudbalu ovog vikenda, neće biti dileme o čemu će se najviše pričati i pisati sve do početka predstojećeg reprezentativnog termina. Aktuelni šampion Engleske i defanzivni bedem koji je igrao finale Lige šampiona i tamo do penala i same ivice ponora doterao moćni Pari Sen Žermen kao najubojitiji napad sveta, doživeo je neočekivani slom i ono što se kad-tad neminovno dogodi, a to je loš dan. Odbrana za koju mnogi tvrde da je u ovom trenutku najčvršća na svetu kapitulirala je na gostovanju Brajtonu, pretrpevši ubedljiv poraz 0:3 (0:2) u petom kolu Premijer lige Engleske.

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NOTINGEM FOREST – KOVENTRI (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 0:1

Čekali su 25 godina, 5 meseci i 3 dana navijači Nebesko-plavih na trijumf njihovih ljubimaca u elitnom rangu engleskog fudbala i konačno je dočekali u petom kolu aktuelne sezone. Četvrt veka kasnije, na krcatom Siti Graundu u Notingemu, zvezdani momenat je ponovo ispisan. Nakon četiri teška poraza na otvaranju povratničke sezone, Koventri je u okviru petog kola uspeo da slavi na gostovanju protiv Notingem Foresta 1:0 (0:0) i tako najavio da se neće predati bez borbe, da će uraditi sve što je u njegovoj moći da izbegne ekspresno ispadanje kakvo mu predviđa najveći broj poznavalaca fudbala. Koventri se posle ovog trijumfa pomerio sa dna i pretekao Totenhem i Fulam, koji ima utakmicu manje i sastaje se u nedelju (17.30) sa Mančester Junajtedom.

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AJAKS – EKSCELZIOR (tip 1, kvota 1,22) – rezultat 2:2

Ajaks je pred svojim navijačima odigrao samo 2:2 protiv jednog od timova koji na papiru pripadaju donjem delu holandske elite, iako je gotovo tokom čitavog meča bio dominantniji rival. Imao je loptu, stvarao prilike, pogađao okvir gola, pritiskao u finišu, ali je ponovo platio ceh sopstvenoj neefikasnosti i greškama u odbrani.

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SPORTING LISABON – ARUKA (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 2:2

Gonsalo Inasio načeo je goste već u trećem minutu, da bi Luis Suarez ubrzo nastavio sjajnu golgetersku seriju i duplirao prednost. Kolumbijac jednostavno ne zna da stane. Prošle sezone je u svim takmičenjima postigao 36 golova, a ove je već na sedam pogodaka u osam nastupa. Sporting je za manje od 20 minuta imao sve u svojim rukama, ali je u nastavku uspeo da prokocka dva gola prednosti i na kraju se zadovolji samo bodom - 2:2.

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