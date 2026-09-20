Duarte brzo uhvatio ritam po povratku kući: Drugi gol za samo četiri dana
Vreme čitanja: 2min | ned. 20.09.26. | 04:03
Vasko da Gama ubedljivo je savladao Koritibu, a doskorašnji napadač Crvene zvezde postigao je drugi pogodak u novom klubu
Vidi se da se Bruno Duarte veoma brzo privikao na domaću klimu nakon povratka u Brazil. Doskorašnji napadač Crvene zvezde prvi pogodak u dresu Vasko da Game postigao je pre samo četiri dana protiv Santa Fea, kada je otvorio put ka pobedi od 2:0 i plasmanu u polufinale Kopa Sudamerikane, a sada se ponovo upisao u strelce u ubedljivom trijumfu od 5:0.
Nova žrtva bila je Koritiba, protiv koje je Duarte pogodio u samom finišu prvog poluvremena. Andres Gomes uputio je loptu u kazneni prostor, a Brazilac se dobro snašao pred golom i u 44. minutu povisio prednost Vaska na 2:0, pa je na drugoj uzastopnoj utakmici uspeo da se upiše među strelce.
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Vasko je i pre njegovog pogotka imao kontrolu utakmice, a otpor gostiju prvi je slomio Fakundo Kolidio sredinom prvog poluvremena. Duarteov gol pred odlazak na odmor praktično je najavio ono što će uslediti u nastavku, kada se domaćin potpuno razigrao.
Mrežu Koritibe potom su tresli Alan Leskano, Andres Gomes i Ramon Rike, pa je rezultat otišao na ubedljivih 5:0. Vasku je to bila treća pobeda u nizu, a zanimljivo je da je Duarte imao učinak u svakoj od njih, pošto je pre golova protiv Santa Fea i Koritibe upisao i asistenciju u trijumfu nad Gremiom.
Duarte je ovog leta završio dvogodišnju epizodu u Crvenoj zvezdi, tokom koje je na 98 utakmica postigao 42 gola i dodao 14 asistencija. Sa crveno-belima je osvojio i dve duple krune, pre nego što je brazilski klub za njegov transfer izdvojio 2.000.000 evra.
Već na početku nove avanture Brazilac je uspeo da ostavi trag, a dva pogotka u razmaku od svega nekoliko dana predstavljaju lep uvod u njegov povratak u domovinu.