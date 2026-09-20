Duarte brzo uhvatio ritam po povratku kući: Drugi gol za samo četiri dana

Vidi se da se Bruno Duarte veoma brzo privikao na domaću klimu nakon povratka u Brazil. Doskorašnji napadač Crvene zvezde prvi pogodak u dresu Vasko da Game postigao je pre samo četiri dana protiv Santa Fea, kada je otvorio put ka pobedi od 2:0 i plasmanu u polufinale Kopa Sudamerikane, a sada se ponovo upisao u strelce u ubedljivom trijumfu od 5:0.

Nova žrtva bila je Koritiba, protiv koje je Duarte pogodio u samom finišu prvog poluvremena. Andres Gomes uputio je loptu u kazneni prostor, a Brazilac se dobro snašao pred golom i u 44. minutu povisio prednost Vaska na 2:0, pa je na drugoj uzastopnoj utakmici uspeo da se upiše među strelce.