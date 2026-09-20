NAJAVA DANA (nedelja): Veliki derbiji u Španiji, Francuskoj i Portugaliji, Zvezda domaćin Nišlijama

MARSELJ - PSŽ, 20.45 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Francuska 1)

Veliki derbi igra se i u Francuskoj, gde će Olimpik Marselj pokušati da, poput Monaka, iznenadi aktuelnog šampiona i prvog favorita za titulu. Parižani ni ove sezone nisu najbolje ušli u domaće prvenstvo, ali više puta dosad pokazali su da im to ne predstavlja problem i da su sposobni da pobede kada je važno. Večeras im se pobeda nameće kao imperativ jer je vodeći Monako već odmakao osam bodova, doduše uz meč više.

PORTO - BENFIKA, 21.30

(Fudbal, Portugalija 1)

Porto je i ove sezone maksimalno startovao. Imaju Zmajevi šest pobeda iz isto toliko utakmica u domaćem prvenstvu, a prati ih Benfika sa dva boda manje. Imaju Orlovi priliku da pobedom preuzmu tron velikom rivalu, ali neće to biti lako učiniti. Porto je primio samo dva gola ove sezone, mada je Benfikin napad najefikasniji sa 21 pogotkom. Čeka nas mnogo uzbuđenja na stadionu Dragao.

LEVERKUZEN - LAJPCIG, 15.30 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Nemačka 1)

Nemačko prvenstvo se tek zahuktava, ali u Bajer Leverkuzenu ne mogu biti zadovoljni kako su krenuli. Imaju Farmaceuti četiri boda iz tri kola, a učinak će pokušati da poprave protiv gostiju iz Lajpciga koji su na šest bodova. U prethodna dva susreta Bajer je bio ubedljiv protiv Bikova (4:1 i 3:1). Mogao bi u ovom meču novu šansu da dobije Andrija Maksimović, koji nije igrao u prošlom kolu protiv HSV-a.

CRVENA ZVEZDA - RADNIČKI NIŠ, 19.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Mučila se Crvena zvezda ozbiljno u Pančevu, ali je sjajnim pogotkom Loizosa Loizua uspela da savlada Železničar sa 2:1 i nastavi dominaciju Mozzart Bet Superligom. Naredna prepreke na putu ka desetoj uzastopnoj tituli je niški Radnički, koji dolazi predvođen trenerom Markom Neđićem, bivšim strategom u mlađim kategorijama crveno-belih, kao i Zvezdine filijale Grafičara. Odlično Neđić poznaje pojedine Zvezdine prvotimce i mogao bi to da mu bude adut u pripremi ove utakmice.

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ŽELEZNIČAR - ČUKARIČKI, 20.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Duel ekipa koje spadaju među najbolje u zemlji, mada ove sezone njihovi rezultati to ne potvrđuju. Trenutno su naslonjeni na tabeli sa po 11 bodova, s tim da osmoplasirani Pančevci imaju meč manje od današnjeg rivala. Prethodni njihov okršaj završen je bez golova, ali su umeli i da budu raspucani.

MAČVA - MLADOST, 17.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Mozzart Bet Superliga)

Šapčani su u prošloj utakmici izgubili od Železničara sa 0:2, dok je Mladost pretrpela debakl od Radničkog iz Kragujevca (0:5). Ipak, gosti iz Lučana su bodovno gledano u dosta boljoj situaciji, ali će im pred odlazak na pauzu zbog termina za reprezentacije značiti da ostanu neporaženi na ovom gostovanju i poprave samopouzdanje posle pomenutog debakla. U prethodnih pet takmičarskih okršaja između ovih timova slavila je Mladost.

MANČESTER SITI - SANDERLEND, 15.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Engleska 1)

Probađe Građani da nastave maksimalan učinak i stignu do 15 bodova u prvih pet kola Premijer lige, mada im u goste dolazi rival koji je u prethodnom okršaju uspeo da se odbrani i osvoji bod u meču bez golova.

BORNMUT - LIVERPUL, 15.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Engleska 1)

Liverpul nije započeo sezonu kao što su se na Enfildu nadali. Tek jedna pobeda, uz tri remija, u prva četiri kola Premijer lige nisu učinak kakav se očekuje od skupocene ekipe, ali utisak će pokušati da poprave na gostovanju protiv rivala koji je takođe daleko od rezutlata koje je beležio prošle sezone. Domaćin je u grupi timova bez pobede ove sezone, sa tri boda osvojena u remijima.

JUVENTUS - ATALANTA, 18.00 (MOZZART RELAX)

(Fudbal, Italija 1)

Povrede kroje sastav Juventusa ove sezone, ali i pored toga Torinezi su uspeli da krenu sa dve pobede. Ipak, u naredna dva kola osvojen je jedan bod, a sada im u goste stiže takođe poljuljana Atalanta, koja je posle dve pobede doživela dva poraza. Biće ovo sudar "ranjenika", što nagoveštava opreznu igru oba tima.