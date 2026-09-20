Panter o izjavi Lesora da bi se vratio u Partizan: Volim ga, ali lud je! O Barsi trenutno razmišljam
Vreme čitanja: 3min | ned. 20.09.26. | 07:57
"Želim da poštujem mesto u kome se trenutno nalazim, nisam očekivao da ću biti kapiten Barselone", kaže kapiten Barse za Mozzart Sport
Nakon što je sa Partizanom pisao stranice klupske istorije i izrastao u jednog od upečatljivijih kapitena u novijoj eri beogradskih crno-belih, Kevin Panter započeo je novo poglavlje u dresu Barselone jer je postao kapiten giganta iz Katalonije. U razgovoru za Mozzart Sport u Španiji, neposredno posle pobede nad Valensijom u polufinalu Superkupa, Amerikanac sa srpskim pasošem izneo je utiske o rekonstruisanoj ekipi Barse, ulozi kapitena koja ga je iznenada dočekala i u novom klubu, ali i sa osmehom prokomentarisao emotivno priznanje bivšeg saigrača Matijasa Lesora.
Francuski centar je samo dan ranije rekao, takođe za Mozzart Sport, da bi u slučaju odlaska iz Panatinaikosa jedino mesto na kom želi da igra bio Partizan, pa je izjava njegovog nekadašnjeg kapitena bila nezaobilazna tema. Kada mu je prenesena Lesorova poruka, Panter je uz prepoznatljiv osmeh odreagovao u svom stilu.
„Matijas je lud! Volim ga, zaista ga volim“, kroz smeh je poručio Panter za Mozzart Sport, a potom odgovorio na pitanje da li i sam razmišlja o sličnom scenariju u nastavku karijere: „Još uvek ne znam. Trenutno sam ovde i ne bih želeo da pričam o tome. Ovde sam u Barseloni i želim da poštujem mesto na kome se nalazim. Ali kažem, Matijas je sjajan“.
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Iako su im se sportski putevi razišli, veza sa članovima šampionskog tima Partizana i dalje je izuzetno čvrsta.
„Sa Matijasom se čujem stalno. Sa Željkom Obradovićem sam se čuo pre nekoliko meseci. Svi imamo zaista sjajan, izuzetno dobar odnos i siguran sam da ćemo se uskoro videti na terenu“.
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Jedno od najvećih iznenađenja uoči početka sezone bila je odluka stručnog štaba Barselone da Panteru dodeli kapitansku traku. Uloga lidera na terenu i van njega pratila ga je i u Beogradu, ali priznaje da je nije očekivao.
„Iskreno, nisam to očekivao. Baš kao što nisam očekivao ni kada sam bio u Partizanu. Ali kao što sam i tada rekao, to je velika čast. Kada su mi prilazili sa tom idejom, osećaj je bio isti kao u Beogradu. Ipak, to su dva potpuno različita kluba i svaki ima svoj jedinstven način funkcionisanja. Ne volim da upoređujem trenere i sredine, prihvatam stvari kakve jesu i idem napred. Dobro razumem koliko je uloga kapitena važna i šta znači nositi taj grb.“
Što se tiče dešavanja na parketu, Barselona je uigravanje novog tima započela pobedom nad čvrstom i rekonstruisanom Valensijom, plasiravši se u finale prvog ovosezonskog takmičenja - Superkup ACB lige.
„Osećam se zaista dobro. Teško je igrati finala, ali primarni cilj sutra je da donosemo trofej u Barselonu. Valensija je dobar, solidan evroligaški tim koji trenutno uigrava nove igrače i traži svoju formu. Kod nas je slična situacija, ali imamo zaista dobru hemiju od samog početka i mislim da nam je upravo to pomoglo da izvučemo pobedu. Meni je ovo tek druga utakmica u sezoni, još uvek ulazim u takmičarski ritam. Sledeće nedelje počinje Evroliga i to će biti nov izazov, ali trenutno nam je u glavi samo finale“, zaključio je Panter.
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Priredila: Jana NAODOVIĆ