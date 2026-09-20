Panter o izjavi Lesora da bi se vratio u Partizan: Volim ga, ali lud je! O Barsi trenutno razmišljam

Nakon što je sa Partizanom pisao stranice klupske istorije i izrastao u jednog od upečatljivijih kapitena u novijoj eri beogradskih crno-belih, Kevin Panter započeo je novo poglavlje u dresu Barselone jer je postao kapiten giganta iz Katalonije. U razgovoru za Mozzart Sport u Španiji, neposredno posle pobede nad Valensijom u polufinalu Superkupa, Amerikanac sa srpskim pasošem izneo je utiske o rekonstruisanoj ekipi Barse, ulozi kapitena koja ga je iznenada dočekala i u novom klubu, ali i sa osmehom prokomentarisao emotivno priznanje bivšeg saigrača Matijasa Lesora.

Francuski centar je samo dan ranije rekao, takođe za Mozzart Sport, da bi u slučaju odlaska iz Panatinaikosa jedino mesto na kom želi da igra bio Partizan, pa je izjava njegovog nekadašnjeg kapitena bila nezaobilazna tema. Kada mu je prenesena Lesorova poruka, Panter je uz prepoznatljiv osmeh odreagovao u svom stilu.

„Matijas je lud! Volim ga, zaista ga volim“, kroz smeh je poručio Panter za Mozzart Sport, a potom odgovorio na pitanje da li i sam razmišlja o sličnom scenariju u nastavku karijere: „Još uvek ne znam. Trenutno sam ovde i ne bih želeo da pričam o tome. Ovde sam u Barseloni i želim da poštujem mesto na kome se nalazim. Ali kažem, Matijas je sjajan“.