Vaterpolo transferi: Remont Pro Reka i Olimpijakosa, top pojačanje ulovila Barseloneta
Vreme čitanja: 2min | pet. 17.07.26. | 12:49
Leto velikih promena
Među prvim najvećim vaterpolo transferima koji su ozvaničeni ovoga leta bio je prelazak grčkog centra Konstantinosa Kakarisa iz Olimpijakosa u Ferencvaroš. Stigao je kod Dušana Mandića i to je nagoveštaj da će mađarski klub opet ići na sve trofeje i pokušati u svoje vlasništvo da vrati pehar Lige šampiona, a ujedno je bio početak velikih promena u pirejskom klubu.
Olimpijakos je ostao bez dvojice ponajboljih igrača. Sidro nije digao samo Konstantinos Kakaris, nego i Gergo Zalanki. Ali, posle dve godine u grčkoj luci neće krenuti put domovine, već u sredinu koja mu je dobro poznati – u Pro Reko. Vratiće se na staru adresu i biće deo remonta koji će slavni italijanski tim predvođen Sandrom Suknom izvršiti između dve sezone.
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Gergo Zalanki je tri godine igrao za Pro Reko, bio je njegova velika uzdanica, što je bio slučaj i u Olimpijakosu, samo što sa grčkim klubom nije uspeo da osvoji Ligu šampiona. Do nove završnice će pirejski crveno-beli pokušati da dođu – sa Hrvatima. Potpisali su čak trojicu reprezentativaca iz te zemlje u kratkom vremenskom intervalu.
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Dvojica hrvatskih vaterpolista, ali i još jedan uz njih sa hrvatskim pasošem. Odavno ruski bombarder Konstantin Harkov nastupa u kapici sa kockicama, godinama je bio član zagrebačke Mladosti i splitskog Jadrana, ali je odlučio da se oproba u još jednoj ligi. Odabrao je Grčku i tu je da nadomesti odlazak Gerga Zalankija.
Nekolicinu promena u sastavu već je napravio Pro Reko. Australijski vaterpolista je prešao u zagrebačku Mladost, a promeniće i reprezentaciju – igraće za Hrvatsku. Golman Tomazo Negri završio je karijeru, klub je napustio i Lukas Durik, dok je najbitnija promena ta da kapicu najuspešnijeg kluba više neće nositi Frančesko di Fulvio. Top pojačanje ulovila je Barseleloneta.
Definitivno je prelazak Frančeska di Fulvija u Barselonetu jedna od najinteresantnijih poteza na letnjoj pijaci, jer je sa Pro Rekom osvojio po deset titula i kupova, po četiri Lige šampiona i Superkupa, te jedan Evrokup. Jedna era je završena, a to se znalo još dok je trajao finalni turnir na Malti, samo je naknadno potvrđeno.
Dobre poteze povukao je i tim Sandra Sukna potpisivanjem Marka Bijača i Tomaza Đanace. Imaće „jedinicu“ koju bi svako poželeo i levorukog centra koji bi trebalo da bude direktna zamena za Lukasa Durika.