Vaterpolo transferi: Remont Pro Reka i Olimpijakosa, top pojačanje ulovila Barseloneta

Među prvim najvećim vaterpolo transferima koji su ozvaničeni ovoga leta bio je prelazak grčkog centra Konstantinosa Kakarisa iz Olimpijakosa u Ferencvaroš. Stigao je kod Dušana Mandića i to je nagoveštaj da će mađarski klub opet ići na sve trofeje i pokušati u svoje vlasništvo da vrati pehar Lige šampiona, a ujedno je bio početak velikih promena u pirejskom klubu.

Olimpijakos je ostao bez dvojice ponajboljih igrača. Sidro nije digao samo Konstantinos Kakaris, nego i Gergo Zalanki. Ali, posle dve godine u grčkoj luci neće krenuti put domovine, već u sredinu koja mu je dobro poznati – u Pro Reko. Vratiće se na staru adresu i biće deo remonta koji će slavni italijanski tim predvođen Sandrom Suknom izvršiti između dve sezone.