Velika očekivanja – razočaravajući rezultat: Orlići 14. u Evropi
Vreme čitanja: 2min | ned. 09.08.26. | 13:47
Kadeti Srbije poraženi od Švedske – 38:39 u poslednjem meču na Evropskom prvenstvu za rukometaše do 18 godina u Beogradu
Skroman rezultat rukometnih nada na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Dobar početak, pet bodova u prvoj fazi, ali onda druga runda sa dva poraza koja su nam otvorila vidike, da nismo ni blizu vrhu. Na kraju razigravanje, mučenje i 14. mesto.
U borbi za 13. poziciju, tim Aleksandra Brkovića je izgubio od Švedske u Pioniru – 38:39. Odlučio je gol desnog krila Lokea Fridha, tri sekunde pre kraja.
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Minimum minimuma koji je ostvaren je plasman na Svetsko prvenstvo naredne godine. Velika škola za Orliće, za rukometaše do 18 godina koji polako ulaze u profesionalne vode i koji će tek od naredne sezone da igraju elitnu srpsku ligu – Mihajlo Popović, Aleksandar Stojković, Stefan Stojinović, uz trio iz Partizana - Vanja Radivojević, Vukašin Babić i Uroš Gugolj.
Ostaje i žal zbog povrede našeg najboljeg igrača, levorukog igrača Trimo Trebnja Veljka Pavlovića i glupost Uroša Gugolja protiv Francuza i dve utakmice suspenzije, ali i sa njima, četvrtfinale je bilo teško izvodljivo.
U neobaveznom meču sa efikasnijim napadima, imala je Srbija prednost od 37:36 na tri minuta pre kraja i napad, ali i dva promašena zicera. Stojinović je sa sedam metara izjednačio na 38:38, 20 sekundi pre kraja, ali posle tajm-auta Skandinavaca, naivno je ispala naša odbrana, utrčavanje krila na crtu i laka egzekucija Fridha.
Udarni trio naših bekova je bio efikasan, čak 11 golova novog rukometaša Crvene zvezde Stefana Stojinovića, devet Filipa Blečića, a sedam Mihajla Popovića. Solidan na golu je bio Vanja Radivojević sa 12 intervencija, dok je Adrijan Legat Rivera imao jednu odbranu.
Kod Šveđana po osam pogodaka Hanesa Karlsona i Filipa Pastuhovića, dok je Neo Bratnes dao pet. Čuvari mreže su imali čak 18 odbrana. Po devet Lunus Ridberg i Dominik Brigstrand, koji je zaustavio tri vezane lopte u finišu kada se lomilo.