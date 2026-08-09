Velika očekivanja – razočaravajući rezultat: Orlići 14. u Evropi

Minimum minimuma koji je ostvaren je plasman na Svetsko prvenstvo naredne godine. Velika škola za Orliće, za rukometaše do 18 godina koji polako ulaze u profesionalne vode i koji će tek od naredne sezone da igraju elitnu srpsku ligu – Mihajlo Popović, Aleksandar Stojković, Stefan Stojinović, uz trio iz Partizana - Vanja Radivojević, Vukašin Babić i Uroš Gugolj.

Ostaje i žal zbog povrede našeg najboljeg igrača, levorukog igrača Trimo Trebnja Veljka Pavlovića i glupost Uroša Gugolja protiv Francuza i dve utakmice suspenzije, ali i sa njima, četvrtfinale je bilo teško izvodljivo.

U neobaveznom meču sa efikasnijim napadima, imala je Srbija prednost od 37:36 na tri minuta pre kraja i napad, ali i dva promašena zicera. Stojinović je sa sedam metara izjednačio na 38:38, 20 sekundi pre kraja, ali posle tajm-auta Skandinavaca, naivno je ispala naša odbrana, utrčavanje krila na crtu i laka egzekucija Fridha.