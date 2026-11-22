Rasel je potom poručio da „neko treba da stane na put“ vozaču Red Bula, koji „misli da je bolji od svih“, a sudije su Verstapenu dale opomenu zbog neoprezne vožnje.

Ljuti rivali našli su se jedan pored drugog na početku trke, zbog čega se očekivalo da bi njihov duel mogao da bude posebno zanimljiv. Upravo takav scenario gledali smo tokom većeg dela trke, ali je Verstapen svaki put imao odgovor na Raselove napade, ne dozvolivši mu da se duže zadrži u vođstvu.

Rasel se tokom trke suočavao i sa pritiskom drugih vozača, pre svega drugog vozača Red Bula Isaka Hađara i Meklarenovog Landa Norisa, zbog čega je u nekoliko navrata gubio pozicije. Dodatne probleme imao je u završnici, kada je u pokušaju da obiđe timskog kolegu i novog šampiona, Andreu Kimija Antonelija, pogrešio prilikom kočenja i udario u zaštitnu ogradu. Uspeo je da se vrati na stazu, ali je na kraju trku završio na devetom mestu.

Po završetku trke, Verstapen je upitan da prokomentariše odnos sa Raselom, a njegov odgovor jasno je pokazao šta misli o britanskom vozaču:

„Stvar je u tome što on mnogo priča van staze i, iskreno, meni to uopšte ne smeta, jer je toliko ispod mog nivoa da mi zaista nema smisla da se uopšte trudim da se nadmećem s njim. Tako da mi to ne smeta“.

Holanđanin se tu nije zaustavio, već je dodatno likovao zbog Raselovih problema tokom trke:

„Danas je karma kučka. Iskreno, bilo je fantastično kada sam pogledao u retrovizor i video šta se dešava. Pomislio sam: „Sjajno, moj dan postaje sve bolji!“

A kada sam prošao kroz cilj kao prvi, moj dan je bio potpun. Nova pobeda, četvrta u sezoni, omogućila je Verstapenu da dodatno učvrsti drugo mesto u generalnom plasmanu, u kojem sada ima 304 poena. Na trećoj poziciji nalazi se vozač Ferarija Luis Hamilton sa 267 bodova, dok Rasel i Noris imaju po 264, uz još dve trke do kraja šampionata.

Naredna trka na programu je za nedelju dana u Kataru, a finale sezone održaće se od 4. do 6. decembra u Abu Dabiju.