Prvi je kroz cilj prošao vozač Red Bula Maks Verstapen . Četvorostruki šampion se najbolje snašao u haosu na ulicama popularnog "Grada greha" i nije dozvolio rivalima da mu stanu na put ka 75. pobedi u karijeri, četvrtoj ove sezone. Drugo i treće mesto pripalo je dvojcu Meklarena, Landu Norisu i Oskaru Pjastriju , a Australijanac se na pobedničko postolje popeo posle starta sa 17. mesta. I to prvi put od trke u Majamiju početkom maja. Novopečeni šampion Andrea Kimi Antoneli završio je kao četvrti.

Šta se desi u Las Vegasu, ostaje u Las Vegasu. A, ovaj put u pitanju je rekordan broj preticanja u nekoj trci Formule 1. Bilo ih je čak 352, što je skoro duplo više od prethodnog najvećeg broja promena pozicija (186, u Holandiji 2023. godine). Samo u borbi za vodeću poziciju bilo ih je 35.

Verstapen je bez većih problema sačuvao vođstvo nakon starta sa pol-pozicije i u prvom krugu naizgled uspeo da se odvoji od konkurencije, ali već od trećeg kruga usledio je početak žestoke borbe na stazi. Verstapen i Mercedesov Džordž Rasel smenjivali su se na čelu, a u priču se ubrzo uključio i drugi vozač Red Bula, Isak Hađar. Koliko je trkanje bilo uzbudljivo najbolje govori činjenica da je više od deset vozača bilo unutar svega deset sekundi razlike, što nam je već u uvodnoj fazi trke donelo borbe za pozicije kakve se ne viđaju često.

U 19. krugu sve to je prekinuo izlazak vozila bezbednosti zbog incidenta između vozača Hasa Rafaela Kamare i Serhija Peresa u Kadilaku, posle čega je Meksikanac ostao zaglavljen u zaštitnoj ogradi. Usledio je kolektivni odlazak na promenu pneumatika, osim Luisa Hamiltona koji je ušao u boks krug kasnije, a tom prilikom odradio je i vremensku kaznu od deset sekundi koju je zaradio jer je sišao sa staze kada se borio sa Norisom. To je nezadovoljnog vozača Ferarija udaljilo od glavnih rivala…

Na restartu u 26. krugu svi su ponovo bili zajedno, izuzev Rejsing Bulsovog Arvida Lindblada koji je izleteo tokom perioda iza vozila bezbednosti, a dok su Verstapen i Rasel pripremali novi duel za prvo mesto, Hađar je doživeo iznenadni problem sa prednjim krilom, pa je morao da poseti boks i zbog toga pao na samo začelje. Rasel nije uspevao da pronađe način da se duže zadrži u vođstvu ispred Verstapena, koji je uspešno odgovarao na svaki njegov napad. U borbu se potom umešao Noris, koji je obišao vozača Mercedesa i preuzeo drugo mesto, a zatim je nakratko uspeo da se nađe i ispred Holanđanina. Ipak, Verstapen je ubrzo uzvratio i vratio se na čelo, dok je Noris u nastavku izgubio nekoliko pozicija i u jednom trenutku pao i na peto mesto.

U borbi za šestu poziciju udarce su razmenjivala dva Ferarija, a taj duel završio se ni manje ni više nego kontaktom. Šarl Lekler je u pokušaju napada udario svog iskusnijeg timskog kolegu i okrenuo ga na stazi, zbog čega su mu sudije izrekle vremensku kaznu od deset sekundi koja ga je na kraju pomerila na deseto mesto. Sa druge strane, Hamilton je posle incidenta pao na desetu poziciju, a trku je na kraju završio kao sedmi. Posle još jednog incidenta, moraće tim iz Maranela da vodi nove razgovore sa svojim naelektrisanim vozačima. Problemi između njih, očigledno, nisu prevaziđeni...