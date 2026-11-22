BARSELONA - VILJAREAL, 14.00

(Fudbal, Španija 1)

Lider Primere deluje zastrašujuće efikasno ove jeseni – Katalonci u proseku postižu tačno četiri pogotka po utakmici i melju sve pred sobom. Na Kamp Nou sada stiže Viljareal, ekipa koja igra otvoreno i na gostovanjima često ostavlja previše prostora rivalima. Takav stil igre obično garantuje spektakl, ali protiv ovakve napadačke mašinerije Blaugrane može biti i poguban.

HUL - BRAJTON, 15.00

(Fudbal, Engleska 1)

Brajton je apsolutni hit dosadašnjeg toka Premijer lige i jedini tim koji uspeva da prati ritam vodećeg Arsenala. Galebovi igraju brz, direktan fudbal na gol više, ali ih u Jorkširu čeka potpuno drugačiji izazov. Povratnik u elitu je izuzetno tvrd orah, ekipa koja retko gubi na svom terenu i ume da umrtvi ritam utakmice, pa će gosti morati dobro da se pomuče kako bi probili domaći bedem.

RASING SANTANDER - REAL SOSIJEDAD, 16.15

(Fudbal, Španija 1)

Povratak Rasinga u elitni rang doneo je dosta uzbuđenja na El Sardinero, ali i ogromne probleme u defanzivi. To je idealan scenario za zahuktali Real Sosijedad, koji je vezao četiri pobede u poslednjih pet kola i ozbiljno napada zonu Lige šampiona.

LIVERPUL - MANČESTER JUNAJTED, 17.30

(Fudbal, Engleska 1)

Najveći derbi engleskog fudbala ovoga puta rivali dočekuju u potpuno različitom raspoloženju. Dok Liverpul sigurnim korakom drži priključak sa samim vrhom tabele, Mančester Junajted proživljava jednu od najtežih jeseni u modernoj istoriji i nalazi se u zoni ispadanja sa svega jednom pobedom u prvenstvu. Ipak, sudar na Enfildu uvek nosi poseban naboj u kojem stanje na tabeli često pada u drugi plan.

VERDER - HAMBURGER, 17.30

(Fudbal, Nemačka 1)

Povratak Hamburgera u Bundesligu vratio je i jedan od najvatrenijih okršaja nemačkog fudbala, a dodatnu draž daje činjenica da gosti ove sezone ne znaju za nerešen ishod – igraju na sve ili ništa. Verder pred svojim navijačima brani bolji plasman i prestiž u velikom derbiju severa.

MILAN - FROZINONE, 18.00

(Fudbal, Italija 1)

Rosoneri su uhvatili odličan zalet u Seriji A i drže korak sa gradskim rivalom Interom i vodećim Lacijom. Na San Siro dolazi Frozinone, najprijatnije osveženje italijanskog šampionata, koji se ne libi da se nadigrava ni sa najvećima. Milan je izraziti favorit pred svojom publikom, ali gosti u prestonicu mode stižu potpuno rasterećeni.

ATALANTA - INTER, 20.45

(Fudbal, Italija 1)

Derbi Lombardije zatvara nedeljni program na Apeninima. Inter u Bergamo dolazi pod imperativom pobede kako bi nastavio poteru za liderom Lacijom, od kojeg ima samo bod manje. Iako Atalanta ove jeseni igra promenljivo i tavori u sredini tabele, gostovanje Boginji provincije tradicionalno spada među najteža u Italiji.

OLIMPIK MARSELJ - LE MAN, 20.45

(Fudbal, Francuska 1)

Ekipa sa Velodroma je u strahovitom naletu probila se u gornji deo tabele Lige 1. Sa druge strane, Le Man na pobedu čeka još od sredine septembra, mada je u prošlom kolu pokazao zube otkinuvši bod Monaku. Sve osim šestog uzastopnog slavlja Olimpika bilo bi prvorazredno iznenađenje.

HETAFE - ATLETIKO MADRID, 21.00

(Fudbal, Španija 1)

Zavesu na fudbalsku nedelju spušta mali madridski okršaj u predgrađu španske prestonice. Atletiko igra zrelo, pobeđuje u serijama i čvrsto drži korak sa Barselonom i Realom u šampionskoj trci. Hetafe se, po starom običaju, oslanja na čvrst blok i defanzivnu disciplinu, pa Jorgandžije očekuje strpljivo lomljenje otpora gradskog rivala.