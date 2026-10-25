Volk potvrdio status kralja perolake kategorije; Jan i Merab mogu da se bore zauvek, niko se ne bi bunio

Gotovo mesec dana UFC je iz nedelje u nedelju nudio priredbe koje, barem po imenima na spisku borbi, nisu obećavale previše. Međutim, ako je to bila cena koju smo morali da platimo da bismo dobili ovakvo veče u Abu Dabiju, onda neka se slobodno ponovi! Etihad arena bila je centar spektakla koji je opravdao sva očekivanja, a dve šampionske borbe pružile su gotovo sve ono zbog čega ljudi širom sveta prate MMA.

Sa 38 godina Aleksandar Volkanovski pokazao je da još nije spreman da prepusti tron mlađima, pošto je zaustavio do tada neporaženog Movsara Jevlojeva i pritom oborio rekord legendarnog Žozea Alda sa najviše pobeda u borbi za titulu u perolakoj kategoriji. Ništa manje uzbuđenja nije bilo ni u trećem okršaju Pjotra Jana i Meraba Dvališvilija. Rus je ovog puta izašao kao pobednik i odbranio pojas, ali nakon novih 25 minuta borbe teško da bi se bilo ko bunio da ih u kavezu gledamo i još koji put.