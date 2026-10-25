Volk potvrdio status kralja perolake kategorije; Jan i Merab mogu da se bore zauvek, niko se ne bi bunio
Vreme čitanja: 3min | ned. 25.10.26. | 02:00
Australijanac je pobedom na UFC 333 oborio rekord legendarnog Žozea Alda
Gotovo mesec dana UFC je iz nedelje u nedelju nudio priredbe koje, barem po imenima na spisku borbi, nisu obećavale previše. Međutim, ako je to bila cena koju smo morali da platimo da bismo dobili ovakvo veče u Abu Dabiju, onda neka se slobodno ponovi! Etihad arena bila je centar spektakla koji je opravdao sva očekivanja, a dve šampionske borbe pružile su gotovo sve ono zbog čega ljudi širom sveta prate MMA.
Sa 38 godina Aleksandar Volkanovski pokazao je da još nije spreman da prepusti tron mlađima, pošto je zaustavio do tada neporaženog Movsara Jevlojeva i pritom oborio rekord legendarnog Žozea Alda sa najviše pobeda u borbi za titulu u perolakoj kategoriji. Ništa manje uzbuđenja nije bilo ni u trećem okršaju Pjotra Jana i Meraba Dvališvilija. Rus je ovog puta izašao kao pobednik i odbranio pojas, ali nakon novih 25 minuta borbe teško da bi se bilo ko bunio da ih u kavezu gledamo i još koji put.
Izabrane vesti
U glavnom meču večeri, Jevlojev je od samog početka pokušavao da nametne ono što mu je tokom čitave karijere donosilo pobede. Rus je nekoliko puta uspeo da sruši šampiona, ali nijednom nije mogao da ga zadrži u parteru. Volkanovski se svaki put brzo vraćao na noge, a iako prva runda nije donela previše uzbuđenja, već u drugoj postalo je jasno zašto Australijanac i dalje vlada perolakom kategorijom.
Počeo je iskusni šampion sve češće da pronalazi metu, a jedan snažan udarac desnicom ozbiljno je uzdrmao Jevlojeva. Osetio je Volkanovski da je rival u nevolji i nije mu dozvolio da se oporavi. Usledila je nova serija udaraca koja je Rusa poslala na pod, gde je Australijanac samo dovršio započeti posao. Sudija je prekinuo borbu svega šest sekundi pre kraja druge runde, a Jevlojev je prvi put u profesionalnoj karijeri osetio kako izgleda poraz.
Druga šampionska borba pokazala je zašto je rivalstvo Pjotra Jana i Meraba Dvališvilija zaslužilo trilogiju. Borba trenutno najboljih boraca bantam kategorije pokazala je sve što ovaj sport nosi, od rušenja, do pokušaja rušenja, razmenama na nogama, i borbe do samog kraja svih pet rundi, to su nam ponovo pružili Rus i Gruzijac.
Iako je Merab bolje otvorio borbu i svojim prepoznatljivim tempom i neprestanim pokušajima rušenja diktirao ritam tokom prve dve runde, Jan je postepeno počeo da pronalazi rešenje za gruzijsku mašinu. Prekretnica je stigla u trećoj rundi, kada je Rus sve češće uspevao da zaustavi pokušaje rušenja, a onda i ozbiljno uzdrma rivala snažnim udarcem nogom u telo. Od tog trenutka sve je više ličilo na borbu kakvu je želeo šampion.
Merab nije odustajao od svog plana, što dovoljno govori podatak da je u meču imao 58 pokušaja da sruši protivnika, dok je Jan postajao sve opasniji na nogama. Ni poslednja runda nije donela predah, obojica su nastavila da jurišaju do samog kraja, a nakon 25 minuta velike borbe svaki sudija bodovao je 48:47 u korist Rusa, koji je tako odbranio pojas i stavio tačku na trilogiju.
Ni preostale borbe glavnog programa nisu razočarale publiku u Etihad areni. Loni Kavana ekspresno se vratio na pobedničke staze, pošto je strašnim nokautom u prvoj rundi savladao Ramaza Temirova. Levim aperkatom uzdrmao je Uzbekistanca, a potom dovršio posao i ostavio iza sebe poraz od Brendona Rojvala iz prethodnog nastupa. Još brži bio je Aron Piko, kojem je za nokaut protiv Losinija Keite bilo potrebno nešto više od minut u kavezu.
Za razliku od njih, Aleksandar Volkov morao je da odradi sve tri runde protiv Rizvana Kunijeva, ali je na kraju odlukom sudija stigao do sedme pobede u poslednjih osam nastupa. Nakon što je savladao sunarodnika, ponovo je zatražio šampionsku borbu, a bilo bi zaista čudno da ni ovoga puta ne dobije priliku protiv pobednika duela Sirila Gana i Džoša Hokita.