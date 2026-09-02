Vorkapićev šou za triplu krunu Vardara
Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 20:54
Čak 12 golova srpskog reprezentativca u Superkupu Makedonije protiv Ohrida u Đevđeliji – 32:31 (17:15)
Posle titule i Kupa Makedonije, Vardar je osvojio i Superkup naših južnih komšija. U predigri sezone u Đevđeliji u neizvesnoj završnici crveno-crni su dobili Rojevićev Ohrid sa 32:31 (17:15).
Selektor Srbije Raul Gonzales može da bude prezadovoljan formom dvojice desnih krila koji su bili najefikasniji igrači svojih timova. Golom Vukašina Vorkpića sa sedam metara, crveno-crni su slavili. Pre toga je sjajni Slovenac Jaka Malus iznudio penal, a nije zadhrala ruka Beograđanina koji je postigao čak 12 golova (5/5 iz sedmeraca), uz samo dva promašaja.
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Imao je slovenački srednji bek Tilen Strmljan šansu za penal rulet, ali mu je šut sa 10 metara, nekoliko sekundi pre kraja, odbranio poljski čuvar mreže Miloš Valah.
Četvrtak, 20.15: (1,25) Magdeburg (10,0) Fikse Berlin (4,90)
S druge strane, Darko Đukić je pogodio pet puta mrežu bivšeg kluba, bez promašaja. Nikola Zečević je dao dva gola za Ohrod, dok je za pobednički tim jedan pogodak delo levorukog Vrbašanina Uroša Mitrovića.
Jaka Malus je postigao sedam golova za Vardar, dok je osam odbrana imao Valah, isto kao na drugoj strani Hrvat Dino Slavić.
Gladijatori Borisa Rojevića mogu da žale, kao u finalu Kupa Makedonije u neizvesnoj završnici su poklekli od šampiona koji ima sada sva tri trofeja u svojim vitrinama. Već u subotu u Biljanine izvore dolazi Eurofarm Pelister na startu šampionata Makedonije.