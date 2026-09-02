Vorkapićev šou za triplu krunu Vardara

Posle titule i Kupa Makedonije, Vardar je osvojio i Superkup naših južnih komšija. U predigri sezone u Đevđeliji u neizvesnoj završnici crveno-crni su dobili Rojevićev Ohrid sa 32:31 (17:15).

Selektor Srbije Raul Gonzales može da bude prezadovoljan formom dvojice desnih krila koji su bili najefikasniji igrači svojih timova. Golom Vukašina Vorkpića sa sedam metara, crveno-crni su slavili. Pre toga je sjajni Slovenac Jaka Malus iznudio penal, a nije zadhrala ruka Beograđanina koji je postigao čak 12 golova (5/5 iz sedmeraca), uz samo dva promašaja.