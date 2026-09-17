Vraća se Matador: Ilija Topurija najavio povratak u kavez i optužio Gejdžija za varanje
Vreme čitanja: 2min | čet. 17.09.26. | 11:50
"Sledeći put moram da budem siguran da su Džastinu proverili rukavice i da nije stavio ništa čudno u njih", rekao je Španac
Prvi poraz u karijeri uvek je najteži. Dok uz ime stoji nula, javnost te najčešće posmatra kao nedodirljivog, a kada se taj status jednom izgubi, povratak ume da bude još teži. Najbolji primer je upravo Ilija Topurija, koji je težinu poraza osetio na svojoj koži onda kada se najmanje nadao. U odbrani pojasa na platou u dvorištu Bele kuće potpuno ga je izdominirao Džastin Gejdži.
Iz kaveza je izašao neprepoznatljiv, a narednih meseci gotovo svakodnevno se spekulisalo kada bi mogao da se vrati. Sada, tri meseca kasnije, oglasio se i sam Topurija i poručio da je konačno spreman za povratak onome što najbolje radi, a to je borba.
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Popularni Matador objavio je na društvenim mrežama da više ne postoje prepreke koje bi ga držale van kaveza.
"Završeni su poslednji medicinski pregledi. Vratio sam se! Za sve klovnove koji su pričali gluposti i otpisivali me sve ovo vreme, ovde sam. Sada ćemo videti ko ima hrabrosti".
Imao je Topurija poruku i za čoveka koji mu je naneo prvi poraz.
"Sledeći put moram da budem siguran da su Džastinu proverili rukavice i da nije stavio ništa čudno u njih. Vidimo se uskoro".
Na optužbe je brzo odgovorio i Džastin Gejdži.
"Nemam komentar, samo uživam u tome što sam šampion. Ljudi ne veruju u to, ali takvu štetu sam pravio na licu svakog protivnika sa kojim sam se borio".
Na pitanje da li bi će se ponovo boriti sa Topurijom, Gejdži nije mnogo razmišljao.
"Videćemo, vreme će pokazati. A da li bih želeo? Prebio sam ga jednom, naravno da bih ponovo".
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S obzirom na to da se Topurija tek vraća u trenažni proces, rano je pričati o datumu njegovog povratka. Ipak, najvažnije je da je prethodni nastup ostao iza njega i da se ponovo vraća u salu, sa rukavicama na rukama.
Ko će ga sačekati u povratničkom meču, tek treba da saznamo. Gejdži, Pimblet, Carukijan ili neko četvrti? Jedno je sigurno, njegov naredni korak privući će ogromnu pažnju.