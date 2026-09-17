Vraća se Matador: Ilija Topurija najavio povratak u kavez i optužio Gejdžija za varanje

Imao je Topurija poruku i za čoveka koji mu je naneo prvi poraz. "Sledeći put moram da budem siguran da su Džastinu proverili rukavice i da nije stavio ništa čudno u njih. Vidimo se uskoro".

Popularni Matador objavio je na društvenim mrežama da više ne postoje prepreke koje bi ga držale van kaveza. "Završeni su poslednji medicinski pregledi. Vratio sam se! Za sve klovnove koji su pričali gluposti i otpisivali me sve ovo vreme, ovde sam. Sada ćemo videti ko ima hrabrosti".

Na optužbe je brzo odgovorio i Džastin Gejdži.

"Nemam komentar, samo uživam u tome što sam šampion. Ljudi ne veruju u to, ali takvu štetu sam pravio na licu svakog protivnika sa kojim sam se borio".

Na pitanje da li bi će se ponovo boriti sa Topurijom, Gejdži nije mnogo razmišljao.

"Videćemo, vreme će pokazati. A da li bih želeo? Prebio sam ga jednom, naravno da bih ponovo".

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S obzirom na to da se Topurija tek vraća u trenažni proces, rano je pričati o datumu njegovog povratka. Ipak, najvažnije je da je prethodni nastup ostao iza njega i da se ponovo vraća u salu, sa rukavicama na rukama.

Ko će ga sačekati u povratničkom meču, tek treba da saznamo. Gejdži, Pimblet, Carukijan ili neko četvrti? Jedno je sigurno, njegov naredni korak privući će ogromnu pažnju.