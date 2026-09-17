Koković protiv Rijere – to ne može da bude dosadno

Naravno, navijačke želje su jedno, a zahtevi trenera nešto sasvim drugo, te Albert Rijera nije skrivao zadovoljstvo onim što su njegovi izabranici pokazali u Surdulici i Loznici, zato što je golman Mateus bio gotovo besposlen u obe te utakmice, a trenutni fokus španskog stručnjaka je upravo defanzivni deo igre.

Čitav ovaj uvod zato što su očekivanja javnosti da večeras u Pančevu, u odloženom susretu petog kola Mozzart Bet Superlige, bude makar – zanimljivo! Mnogo zanimljivije nego u prethodne dve Zvezdine utakmice, jer, bar u najavi, od trenerskog okršaja Alberta Rijere i Radomira Kokovića, fudbalski šampionat Srbije nema puno zanimljivijih stvari da ponudi.

I tu se mnogi pozivaju – mada to baš i nije najbolji reper – na prethodni okršaj Železničara i Crvene zvezde na jugu Banata, završen proletos rezultatom 2:2. Jeste on bio spektakularan, ali je to već bio plej-of u kojem su crveno-beli vozili u leru ka obezbeđenoj tituli prvaka, dok je Dizelka grabila ka plasmanu u Evropu i bila je ozbiljno motivisana da prekine niz od šest uzastopnih prvenstvenih poraza u međusobnim duelima (prošle sezone u dva okršaja u osnovnom delu prvenstva gol-razlika u korist Zvezde bila je 10:1).

Železničar možda trenutno nije na mestu na tabeli koje priželjkuje i koje mu po kvalitetu pripada, ali mnogo je razloga za to. Najpre, jedini imaju dve utakmice manje. Trebalo je vremena da se posle dvomeča sa Bragom presaberu i vrate u normalan kolosek. Ozbiljno su se pojačali u finišu prelaznog roka (Pantović, Plavšić, Adžić, Obradović...) i očekuje se da tek posle reprezentativne pauze, kada svi oni uhvate ritam i uklope se u novu sredinu, to bude onaj pravi Želja.

Čak i ovako, oni su skoro pa impresivni ove sezone na domaćem terenu. Osvojili su deset od mogućih 12 bodova kod kuće, plus ono zapaženo izdanje protiv Brage na evropskom debiju. Dokaz više da Zvezdi neće biti lako večeras na specifičnoj podlozi terena Sportskog centra Mladost.