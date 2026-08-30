Vučinić uzdrmao stativu – propala šansa za peterce! Srbija ispustila Crnu Goru
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 20:19
Dejan Savić izašao kao pobednik iz duela sa Vladimirom Vujasinovićem...
Slabo šta je utakmica sa Slovenijom mogla da otkrije, nije ona nivo Srbije, pa čak ni kada je sastav prošaran. Slika je trebalo da bude nešto jasnija posle drugog kola Mediteranskih igara u Tarantu i – jeste. I nije povoljna po Delfine.
Krenula je dobro srpska reprezentacija na Mediteranskim igrama u Tarantu, otvorila ih je pobedom, a u narednom susretu imala je Crnu Goru u šaci i propustila je priliku da pred poslednje kolu grupne faze bude u komfornoj situaciji. Ispustila je pobedu protiv velikog vaterpolo rivala i ostala bez ijednog boda u balkanskom derbiju – 14:13.
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Nalazila se u dobroj poziciji, mogla je i do novog trijumfa, međutim, prosuli su izabranici Vladimir Vujasinovića tri gola prednosti, a u finišu su makar mogli do peteraca...
Đorđe Vučinić je raspalio, uzdrmao je stativu 13 sekundi pre kraja i – propala je šansa za peterce! Bila je to poslednja prilika za Srbiju na utakmici drugog kola Mediteranskih igara u Tarantu da izbegne prvi poraz, ali ujedno i da uzme bod. Imala bi ga da je osigurala izvođenje penala, što bi joj barem malo olakšalo situaciju pred utakmicu odluke sa Grčkom.
Ipak, mogla je i bez njih, mogla je duel da privede u svoju korist. Bila je u seriji, pogađali su Luka Pljevančić, Bogdan Gavrilović i Marko Dimitrijević, nešto kasnije je Dušan Trtović odgovorio na hitac Dušana Matkovića. Bili su srpski vaterpolisti u naletu u trećoj deonici, imali i gol prednosti na ulasku u poslednju...
Ali, u njoj su zablistali crnogorski talenti – Strahinja Gojković i Balša Vučković. Nadovezao se i Aljoša Mačić, prvotimac Šapca, i očas posla se Srbija našla u nezavidnoj poziciji. U završnici je preko Vasilija Martinovića, posle tajm-auta Vladimira Vujasinovića, uspela da smanji zaostatak i priđe na gol Crnoj Gori, čak i da bude u poziciji da izjednači, ali se, ipak, reprezentacija predvođena Dejanom Savićem radovala.
Crna Gora ostvarila je drugu pobedu na Mediteranskim igrama u Tarantu, a srpskim vaterpolistima kroz dva dana predstoji da se porvu sa Grcima. Pobeda će ih definitivno odvesti u borbu za medalje.
SRBIJA – CRNA GORA 13:14
(3:3, 4:4, 4:3, 2:4)
Sudije: Maksim Gerasimov (Velika Britanija), Aleks Markes Mas (Španija).
Igrač više: Srbija 5/7, Crna Gora 7/10.
Peterci: Srbija 0/0, Crna Gora 0/0.
SRBIJA: Mišović, Pljevančić 1, Stanojević, Urošević 1, Trtović 2, Milojević 2, Vučinić, Dimitrijević 1, Božović, Martinović 4, Lukić 1, Gavrilović 1, Glušac, Čonkić. Selektor: Vladimir Vujasinović.
CRNA GORA: Đurović, Vujović, Đ. Radović 2, Stupar 1, Mačić 1, Banićević 1, Ukropina 1, Vučković 1, Sladović 1, Spajić 1, Matković 1, V. Radović, I. Radović, Gojković 4. Selektor: Dejan Savić.