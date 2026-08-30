Vučinić uzdrmao stativu – propala šansa za peterce! Srbija ispustila Crnu Goru

Nalazila se u dobroj poziciji, mogla je i do novog trijumfa, međutim, prosuli su izabranici Vladimir Vujasinovića tri gola prednosti, a u finišu su makar mogli do peteraca...

Đorđe Vučinić je raspalio, uzdrmao je stativu 13 sekundi pre kraja i – propala je šansa za peterce! Bila je to poslednja prilika za Srbiju na utakmici drugog kola Mediteranskih igara u Tarantu da izbegne prvi poraz, ali ujedno i da uzme bod. Imala bi ga da je osigurala izvođenje penala, što bi joj barem malo olakšalo situaciju pred utakmicu odluke sa Grčkom.

Ipak, mogla je i bez njih, mogla je duel da privede u svoju korist. Bila je u seriji, pogađali su Luka Pljevančić, Bogdan Gavrilović i Marko Dimitrijević, nešto kasnije je Dušan Trtović odgovorio na hitac Dušana Matkovića. Bili su srpski vaterpolisti u naletu u trećoj deonici, imali i gol prednosti na ulasku u poslednju...

Ali, u njoj su zablistali crnogorski talenti – Strahinja Gojković i Balša Vučković. Nadovezao se i Aljoša Mačić, prvotimac Šapca, i očas posla se Srbija našla u nezavidnoj poziciji. U završnici je preko Vasilija Martinovića, posle tajm-auta Vladimira Vujasinovića, uspela da smanji zaostatak i priđe na gol Crnoj Gori, čak i da bude u poziciji da izjednači, ali se, ipak, reprezentacija predvođena Dejanom Savićem radovala.

Crna Gora ostvarila je drugu pobedu na Mediteranskim igrama u Tarantu, a srpskim vaterpolistima kroz dva dana predstoji da se porvu sa Grcima. Pobeda će ih definitivno odvesti u borbu za medalje.

SRBIJA – CRNA GORA 13:14

(3:3, 4:4, 4:3, 2:4)

Sudije: Maksim Gerasimov (Velika Britanija), Aleks Markes Mas (Španija).

Igrač više: Srbija 5/7, Crna Gora 7/10.

Peterci: Srbija 0/0, Crna Gora 0/0.

SRBIJA: Mišović, Pljevančić 1, Stanojević, Urošević 1, Trtović 2, Milojević 2, Vučinić, Dimitrijević 1, Božović, Martinović 4, Lukić 1, Gavrilović 1, Glušac, Čonkić. Selektor: Vladimir Vujasinović.

CRNA GORA: Đurović, Vujović, Đ. Radović 2, Stupar 1, Mačić 1, Banićević 1, Ukropina 1, Vučković 1, Sladović 1, Spajić 1, Matković 1, V. Radović, I. Radović, Gojković 4. Selektor: Dejan Savić.