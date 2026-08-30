Drama u Kruševcu: Bor u poslednjim sekundama do prvenca u Mozzart Bet Prvoj ligi

Za dlaku je tim Miljana Đurovića zabeležio prvenac u prvoligaškom društvu i pobedom pobegao sa dna tabele, ali evidentno je da Borani moraju još mnogo da napreduju kako bi se ove sezone zadržali u drugom rangu. S druge strane, Proleter Nikole Stojanovića imao je i posed i više pokušaja ka golu domaćina, ali je samo lopta Goronjića u 94. minutu našla put do mreže.

Uzalud, jer su se već na drugoj strani gosti iz Zrenjanina defanzivno raspali i dozvolili da Dražen Dubačkić uputi šut ka golu, koji je u sopstvenu mrežu skrenuo rezervista Opoku, koga je svega 13 minuta ranije Nikola Stojanović poslao u igru. Nesuđeni heroj Goronjić je na teren kročio u 90. minutu.

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Osim zbog dešavanja iz samog finiša, Zrenjaninci mogu da žale i za prvim intervalom meča, jer su delovali kilavo na otvaranju i gubili ključne duele na polovini terena. Na tome je nekadašnji finalista Kupa Jugoslavije izgradio samopouzdanje i, posle jedne osvojene lopte na protivničkoj polovini, došao do vođstva na isteku prvog dela.

Pogrešio je Luka Nikolić, što je iskoristio doskorašnji napadač Vojvodine Damjan Đokanović i sjajno proigrao Dejana Milićevića. Kapiten Borana je lako savladao Nikolu Perića za veliko slavlje domaćina.

Delovalo je da će ovaj pogodak 34-godišnjeg napadača biti dovoljan da domaćin ispiše istoriju, jer se Bor disciplinovano branio i lako izlazio na kraj sa čestim, ali neefikasnim napadima gostiju iz Banata, mđutim, Goronjić je samo tri minuta po ulasku u igru naizgled bezazlenu situaciju pretvorio u majstoriju i okrenuo utakmicu naglavačke.

Klub nastao ujedinjenjem Naftagasa iz Elemira i Proletera 2006. nije uspeo da održi koncentraciju još 60 sekundi i za to je s pravom kažnjen. Poražena je Stojanovićeva ekipa u ovom, možemo sada već konstatovati, duelu dva tima koja će se do samog kraja boriti za opstanak, ali Zrenjaninci će imati priliku da okaju svoje grehe već u narednom kolu, kada im u goste dolazi Metalac, koji na poslednjih pet mečeva ne zna za pobedu.

BOR 1919 – PROLETER 023 2:1 (1:0)

/Milićević 44, Opoku 94ag – Goronjić 94/

Kruševac

Stadion: Mladost

Sudija: Miroslav Matić

Bor 1919: Nikolić, Redžić, Sušić, Ignić (od 63. Nuredini), Medić, Denić (od 74. Dubačkić), Milićević, Antonijević, Peranović (od 62. Marinković), Đokanović (od 74. Pavlov), Matejević.

Proleter 023: Perić, Radosavljević (od 77. Opoku), Nikolić, Ožegović, Ročester, Arsović (od 71. Trajković), Stevanović, Vukićević (od 77. Pantić), Ilić (od 71. Kovačević), Silađi, Savanović (od 90. Goronjić).

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 6. KOLO:

Subota

Matalac - Loznica 2:4 (1:1)

/Luković 40, 86 – Katanić 45+1,69, Jelenić 66, Purtić 90+4/

Jedinstvo Ub - Spartak Subotica 1:1 (1:0)

/Denzel 42 – Palasio 53/

Nedelja

OFK Vršac - Borac 1:2 (1:1)

/Pivaš 18 - Vidović 24, Jevtović 55/

Javor - Napredak 3:0 (0:0)

/Đokić 53 pen, Milošević 58 ag, Kontantinov 89/

Bor 1919 - Proleter Zrenjanin 2:1 (1:0)

/Milićević 44, Opoku 94ag – Goronjić 94/

21.00 (1.85) TSC (3.40) Smederevo 1924 (4.10)

Ponedeljak

17.00 Grafičar - Dubočica

Utorak

19.00 Teleoptik - Voždovac

***Kvote su podložne promenama