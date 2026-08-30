Monako možda ostane bez Evrokupa, Bosna spremna da ga zameni
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 21:23
Rasplet u narednih nekoliko dana
Ozbiljno je Monako uzdrmao košarkašku Evropu ovog leta, ali ne kako bismo to od njih inače očekivali, nekim bombastičnim pojačanjima, već nasuprot, velikim finansijskim problemima. Ipak, ti problemi raduju jedan tim naročito, a to je KK Bosna.
Naime, žalbena komisija Košarkaškog saveza Francuske odbila je zahtev za hitno razmatranje situacije u kojoj se nalazi košarkaški klub Monako, koji nije dobio licencu za učešće u francuskim profesionalnim ligama. S obzirom na to da su mu jedina dva rešenja da se ugasi ili okupi juniore da krene od nule iz trećeg ranga Francuske, postoji realna bojazan da šampionu LNB lige neće biti omogućeno da igra ni u Evrokupu.
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Upravo umesto tima sa Azurne obali mogla bi da "uleti" Bosna i ogromne su šanse da se to zapravo i desi. Sastav iz Sarajeva se prethodne sezone vratio u ABA ligu i odmah pokazao da ima velike ambicije u budućnosti. Uz ABA ligu prošle godine ovaj tim igrao je FIBA Evrokup, a sada bi mogao da preskoči jedan stepenik i dođe u drugo po jačini takmičenje na Starom kontinentu.
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Evrokup kreće za mesec dana tako da nema dileme da ćemo konačnu odluku saznati u narednih nekoliko dana. Monako je već ovog leta ispao iz Evrolige, a umesto njega u elitno takmičenje ušao je Bešiktaš našeg selektora Dušana Alimpijevića.
Nova sezona Evrokupa igraće se u proširenom formatu s 32 ekipe, podeljene u četiri grupe sa po osam učesnika. Po četiri najbolje ekipe iz svake grupe izboriće plasman u nokaut-fazu. Od osmine finala pa do završnice igraće se serije do dve pobede.
Bosna u tom takmičenju nije igrala još od sezone 2007/2008, pa bi potencijalni povratak predstavljao bi veliku stvar za bosanskohercegovačku košarku. Bivši prvak Evrope ponovo bi ugostio neke od najpoznatijih klubova Starog kontinenta, dok bi Sarajevo dobilo vrhunsku košarku ne samo vikendom kada se igra ABA liga, već i preko nedelje. Istovremeno bi se pred klubom našao izuzetno zahtevan finansijski i organizacijski izazov, ali je Bosna već pokazala ambiciju da opet bude veliki klub.