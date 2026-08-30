Obamejan došao da gazduje: Trk od 40 metara, dribling, boc preko golmana (VIDEO)

Svima koji su sumnjali, Obamejan je ponudio kontraargument kada je istrčao kontru i posle sprinta od 40 metara našao način da prevari najpre Hesusa Vaskeza, a potom bocne loptu preko Stoleta Dimitrijevskog i „zapali“ domaću publiku. Bio je to još jedan dokaz šta Pjer (i dalje) može, jer je prethodno pogađao mreže Elćea i Malage.

MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET I KAD TIP PADNE

Valensijinu trese po navici. Još dok je bio član Arsenala umeo je da maltretira Slepe miševe. Pažljivi hroničari međunarodnog fudbala setiće se polufinala Lige Evrope 2019, kada je u Londonu potvrdio pobedu preokretom (3:1), da bi na „Mestalji“ autorizovao het-trik, dok je na istom stadionu identičnu porciju isporučio i u dresu Barselone. Okrutan je Afrikanac protiv Valensije, jer joj je na pet mečeva spakovao devet golova!

Pre i posle toga je takođe mučio odbranu Korberanovog tima, sklonu propustima, o čemu najbolje svedoče čak dva autogola. Kod prvog, za inicijalno vođstvo Depora, sam sebe je pogodio Sesar Tareha, dok je kod drugog Obamejan primorao Muktara Dijakabija da savlada Dimitrijevskog.

Posle dva meča na kojima nije dala gol, Valensija je makar u tome uspela. I to zahvaljujući visokom presingu i pronicljivosti Umara Sadika, koji je dobio šansu da startuje pre Uga Dura i Arnauta Danđume.