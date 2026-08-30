Obamejan došao da gazduje: Trk od 40 metara, dribling, boc preko golmana (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | ned. 30.08.26. | 21:25
Dva autogola dodatno pogurala Valensiju ka porazu
Trebalo je da dođe neko mlađi; ostario je i više ne može; velika je kocka što su ga doveli... Ovakvi i slični komentari mogli su da se čuju kada je Deportivo rešio da osveži napad angažovanjem Pjera Emerika Obamejana. Kao „argument“ su se navodile najpre njegove godine (37), skopčane sa utiskom da je nazadovao posle vremena provedenog u Arsenalu, zaboravljajući da je minule sezone spakovao deset golova u francuskom prvenstvu u dresu Marselja.
A onda je stigao na Rijasor i obasjao klubu iz Galicije put ka opstanku, jer zasad izgleda kao čovek rešen da gazduje timom koji se posle osam godina vratio u elitu. U njoj bi mogao da se zadrži ako Gabonac nastavi da „sipa“ kao na početku. Tri kola – tri gola. Pretposlednji meč nedeljnog programa treće etape, sa Valensijom (3:1), rešen je zahvaljujući uticaju pojačanja plaćenog svega 1.500.000 evra.
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Svima koji su sumnjali, Obamejan je ponudio kontraargument kada je istrčao kontru i posle sprinta od 40 metara našao način da prevari najpre Hesusa Vaskeza, a potom bocne loptu preko Stoleta Dimitrijevskog i „zapali“ domaću publiku. Bio je to još jedan dokaz šta Pjer (i dalje) može, jer je prethodno pogađao mreže Elćea i Malage.
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Valensijinu trese po navici. Još dok je bio član Arsenala umeo je da maltretira Slepe miševe. Pažljivi hroničari međunarodnog fudbala setiće se polufinala Lige Evrope 2019, kada je u Londonu potvrdio pobedu preokretom (3:1), da bi na „Mestalji“ autorizovao het-trik, dok je na istom stadionu identičnu porciju isporučio i u dresu Barselone. Okrutan je Afrikanac protiv Valensije, jer joj je na pet mečeva spakovao devet golova!
Pre i posle toga je takođe mučio odbranu Korberanovog tima, sklonu propustima, o čemu najbolje svedoče čak dva autogola. Kod prvog, za inicijalno vođstvo Depora, sam sebe je pogodio Sesar Tareha, dok je kod drugog Obamejan primorao Muktara Dijakabija da savlada Dimitrijevskog.
Posle dva meča na kojima nije dala gol, Valensija je makar u tome uspela. I to zahvaljujući visokom presingu i pronicljivosti Umara Sadika, koji je dobio šansu da startuje pre Uga Dura i Arnauta Danđume.
PRIMERA, 3. KOLO
Petak
Santander - Elće 3:2 (3:0)
/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/
Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)
/Boje 31/
Subota
Levante - Betis 5:2 (2:2)
/Dela 24, Bardeli 45+1, Brui 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/
Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)
/Barenećea 4, Oskarson 61 - Fernandez 45/
Sevilja - Atletiko Madrid 1:3 (0:3)
/Sijera 66 - Baena 4, 33, Lukman 26/
Nedelja
Real Madrid - Malaga 4:0 (3:0)
/Belingem 19, Erero 26, Embape 30, Guler 90+1/
Deportivo – Valensija 3:1 (2:1)
/Tarega 13ag, Obamejan 17, Dijakabi 59ag – Sadik 26/
21.30: (2,75) Selta (3,00) Atletik Bilbao (2,85) MR
Ponedeljak
19.30: (2,25) Osasuna (3,10) Hetafe (3,50) MR
21.30: (1,15) Barselona (8,00) Rajo Valjekano (16,0) MR
*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax