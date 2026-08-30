Pojačanje broj 10 u Firenci: Kažu da liči na Rafu Leaa i da košta 20.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | ned. 30.08.26. | 21:21
Krilo kakvo bi moglo da bude od velike koristi Fabiju Grosu
Užasno je Fiorentina otvorila sezonu, ali to ne sprečava direktora Fabija Paratićija da nemilice troši pare ovog leta.
Danas je stiglo i jubilarno 10. pojačanje ovog leta. I tu ne računamo otkupe pozajmica Marka Brešaninija i Đovanija Fabijana za 23.000.000 evra. Najnoviji dodatak timu Viole je Alijeu Enžije, krilni napadač iz Torina.
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Prema zasada nepotvrđenim informacijama, Fiorentina je platila 20.000.000 evra za dolazak švedskog krila. Drugi izvori kažu da transfer iznosi 16.000.000 evra fiksno plus 4.000.000 kroz bonuse. Treći da je u pitanju pozajmica čiji otkup po ceni od 20.000.000 evra bi postao obavezan ako igrač sakupi određen broj mečeva.
Kako god, dva kluba čiji transfer balansi su u crvenom, smućkala su najpovoljniju opciju za obe strane kako transfer ne bi previše uticao na godišnji minus u finansijskim knjigama. Većina izvora navodi da Torinu ide i 12 odsto od profita od narednog transfera, a svi se slažu u informaciji da će Enžije do leta 2031. zarađivati 1.000.000 evra neto u Firenci.
Prva želja Fiorentine za pojačanje na krilnoj poziciji je bio Ernest Poku iz Leverkuzena, ali je Bešiktaš bio konkretniji i izdašniji i doveo ga u svoje redove. Potom je u fokus došao Enžije.
Rođen u Švedskoj 2005. godine od roditelja gambijskog porekla, u Torino je došao kao 16-godišnjak pošto su ga skauti italijanskog kluba otkrili na jednom turniru. Prošao je kroz primaveru Bikova i u septembru 2024. debitovao u Seriji A, a sledećeg meseca skrenuo pažnju sjajnom utakmicom protiv Koma. Godinu kasnije je usledila pauza zbog povrede, pa je prošlu sezonu završio sa po jednim golom i asistencijom na 18 mečeva, od kojih je na samo četiri bio starter.
Ali, brzinom, atleticizmom i driblingom je zavredio pažnju jačih klubova. Po stilu igre je mnoge podsetio na Milanovo krilo Rafaela Leaa. Nedavno je baš protiv Milana zadao velike probleme Čukvuezeu i Hili, podsetio na Leaa i očigledno ubedio Fiorentinu da rizikuje. Krilo takvog profila bi u omiljenoj formaciji Fabija Grosa 4-3-3 trebalo da bude od velike koristi…
Viola je do sada potrošila 142.000.000 evra na pojačanka ako se računa sigurna kupovina Enžijea, a mgoao bi taj ceh na kraju szeone da bude i veći ako otkupi neke od mnogobrojnih pozajmica (Dragušin, Žoao Mario, Himenez) i ako do kraja prelaznog roka dovede još nekog igrača što nije nemoguće jer se pominju dolasci Beta (Everton), Baloguna (Monako), Toreire (Galatasaraj), Zirkzea (Mančester Junajted)...