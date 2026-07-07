Vujasinović: Uradili smo odličan posao, momci pokazali da su vredni kapice Srbije

Apsolutno sve je bilo po ukusu selektora Srbije. „Pre svega bih hteo da pohvalim celu ekipu na svemu onome što su uradili do sada. Imali smo izuzetnu atmosferu, izuzetnu posvećenost. Motivacija na svakom treningu bila je takmičarska. Momci su ovo stvarno shvatili na pravi način. Prvo, sam poziv za reprezentaciju shvatili su na pravi način. Druga stvar, shvatili su ovo kao šansu za njihovu budućnost pod kapicom reprezentacije Srbije. Dali su sve od sebe u ove tri nedelje da pokažu da su vredni te kapice. Tako da, posle ove tri nedelje, mogu da kažem da smo uradili stvarno odličan posao“ , rekao je Vladimir Vujasinović .

Jedan detalj Vladimir Vujasinović je apostrofirao, a nije striktno vezan za bazen…

„Bilo nam je zadovoljstvo da igramo na vrhunski organizovanom turniru u hramu vaterpola na Margit Sigetu. Bez obzira na veliki rivalitet između nas i Mađara, mislim da se stvorio jedan lep odnos, pun poštovanja. Čak je to i publika prepoznala – aplauzi upućeni srpskim vaterpolistima na Margit Sigetu su poseban dokaz svega toga. Što se tiče igre, moram da kažem da sam prezadovoljan. To je izašlo iz načina na koji su momci trenirali. Od prve do poslednje utakmice smo igrali jako lep vaterpolo. Mislim da se ova ekipa vratila sa mnogo više samopouzdanja“.

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Nastaviće srpski reprezentativci da se pripremaju u Beogradu, sparingovaće sa Rusijom, a potom će otići u Atinu, gde će biti održana druga faza priprema za Mediteranske igre u italijanskom Tarantu.

„Mislim da u narednom delu priprema momci samo treba da nastave da rade kao što su radili do sada i da će to biti sve bolje. Start je jako dobar, ovo jako lepo izgleda i na meni je da zadržim tu atmosferu, da zadržim tu radnu disciplinu i da izvučemo maksimum“, zaključio je Vladimir Vujasinović.