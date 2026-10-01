Zagreb prošlost za Dodića, Nant nova šansa za restart karijere
Vreme čitanja: 2min | čet. 01.10.26. | 10:45
Povremeni reprezentativac Srbije ostaje u Ligi šampiona, ali menja klub, pojačao je francuskog vicešampiona
Nije pogledala fortuna Mateju Dodića u Zagrebu. Čim je pretprošlog leta stigao u tabor hrvatskog šampiona, imao je problem sa stomakom, operaciju koja ga je dugo odvojila od terena. Kada se vratio u drugom delu sezone, nije mnogo igrao jer su na njegovoj poziciji desnog krila neprikosnoveni hrvatski reprezentativac Filip Glavaš i zemljak Aleksa Tufegdžić.
Vranjanca nije bilo ni u protokolu Lige šampiona na startu takmičenja, pa je spas stigao. Kako piše Balkan-Handball, povremeni srpski reprezentativac je novi član Nanta. Stiže u redove francuskog vicešampiona kao zamena za teško povređenog Španca Kauldija Odriozolu, koji je na meču Lige Evrope sa Vardarom u Skoplju pokidao ligamente kolena i neće igrati do kraja sezone.
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Dodić će do kraja sezone pokrivati poziciju desnog krila u Nantu, gde je sada prva opcija reprezentativac Bosne i Hercegovine, Banjalučanin Luka Perić, nekadašnji igrač Celja.
Mateja se afirmisao u Metaloplastici, a u leto 2025. godine je stigao u Zagreb, ali neće po dobrom da pamti prvi inostrani boravak. Dolazak u Nant mu je šansa da se igrama nametne za mesto u reprezentaciji Srbije na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2027. Na njegovoj poziciji trenutno su u prednosti Darko Đukić i Vukašin Vorkapić, pa i Milija Papović.
Dodić je bio član bronzane generacije srpskih juniora sa Evropskog prvenstva u Portugaliji 2022. godine. Novi klub Vranjanca ima obe pobede na startu Lige šampiona protiv Visle iz Plocka na svom terenu i u gostima protiv Vardara.