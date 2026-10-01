Zagreb prošlost za Dodića, Nant nova šansa za restart karijere

Nije pogledala fortuna Mateju Dodića u Zagrebu. Čim je pretprošlog leta stigao u tabor hrvatskog šampiona, imao je problem sa stomakom, operaciju koja ga je dugo odvojila od terena. Kada se vratio u drugom delu sezone, nije mnogo igrao jer su na njegovoj poziciji desnog krila neprikosnoveni hrvatski reprezentativac Filip Glavaš i zemljak Aleksa Tufegdžić.

Vranjanca nije bilo ni u protokolu Lige šampiona na startu takmičenja, pa je spas stigao. Kako piše Balkan-Handball, povremeni srpski reprezentativac je novi član Nanta. Stiže u redove francuskog vicešampiona kao zamena za teško povređenog Španca Kauldija Odriozolu, koji je na meču Lige Evrope sa Vardarom u Skoplju pokidao ligamente kolena i neće igrati do kraja sezone.