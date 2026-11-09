Zvanično: Partizan bez predsednika i Upravnog odbora, odlasci u najavi, Raul pod upitnikom

Finansijska situacija u Humskoj je kritična. Igračima su isplaćene dve plate ove sezone, jedna se duguje. Starosedecima se duguju i dve zaostale iz prošle sezone. Kako saznaje Mozzart Sport, srpskog šampiona sigurno očekuju odlasci igrača, pre svega stranaca, onih najskupljih, Vladislava Kuleša, Joava Lumbrosa, Migela Sančeza Migaljona i Tobijasa Vagnera. Pod znakom pitanje je ostanak i trofejnog stručnjaka Raula Gonzalesa koji je ima važeći ugovor do juna 2028. godine.

„Skupština RK Partizan ima rok od 30 dana da sazove sednicu na kojoj će se imenovati novi predsednik i članovi Upravnog odbora. Promene u rukovodstvu kluba neće uticati na ambicije tima, koji želi da odbrani sve domaće trofeje, a pored toga crno-bele očekuje plej-of Lige Evrope. Partizan će na žrebu koji se održava 6. decembra saznati ime svog narednog evropskog rivala, nakon što je u grupnoj fazi Lige šampiona odmerio snage sa Vespremom, Fikse Berlinom i Portom. O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaveštena“.