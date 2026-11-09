Zvanično: Partizan bez predsednika i Upravnog odbora, odlasci u najavi, Raul pod upitnikom
Vreme čitanja: 2min | pon. 09.11.26. | 21:01
Miljan Žugić nije više čelnik crno-belih rukometaša, saopštio je klub iz Humske
Kao što je Mozzart Sport najavio prošle srede, turbulentno u taboru rukometaša Partizana, velike promene očekuju srpskog šampiona.
Sada je i zvanično – crno-beli su ostali bez predsednika Miljana Žugića i kompletnog Upravnog odbora u kojem si bili Dane Šijan, Momčilo Mandić, Zoran Anđelković...
„U prostorijama kluba na stadionu Partizana danas je održana sednica Upravnog odbora. Rukometni klub Partizan obaveštava javnost da je Miljan Žugić podneo ostavku na mesto predsednika Upravnog odbora i da je samim tim, u skladu sa Statutom kluba, dosadašnji Upravni odbor razrešen. Žugić je tom prilikom istakao da je ovakvu odluku doneo zbog nemogućnosti finansiranja usled novonastale situacije sa blokadom banke i da takvu odluku vidi kao jedinu ispravnu i odgovornu prema klubu na čijem je čelu bio od 2023. godine“, stoji u saopštenju crno-belih.
Izabrane vesti
Finansijska situacija u Humskoj je kritična. Igračima su isplaćene dve plate ove sezone, jedna se duguje. Starosedecima se duguju i dve zaostale iz prošle sezone. Kako saznaje Mozzart Sport, srpskog šampiona sigurno očekuju odlasci igrača, pre svega stranaca, onih najskupljih, Vladislava Kuleša, Joava Lumbrosa, Migela Sančeza Migaljona i Tobijasa Vagnera. Pod znakom pitanje je ostanak i trofejnog stručnjaka Raula Gonzalesa koji je ima važeći ugovor do juna 2028. godine.
„Skupština RK Partizan ima rok od 30 dana da sazove sednicu na kojoj će se imenovati novi predsednik i članovi Upravnog odbora. Promene u rukovodstvu kluba neće uticati na ambicije tima, koji želi da odbrani sve domaće trofeje, a pored toga crno-bele očekuje plej-of Lige Evrope. Partizan će na žrebu koji se održava 6. decembra saznati ime svog narednog evropskog rivala, nakon što je u grupnoj fazi Lige šampiona odmerio snage sa Vespremom, Fikse Berlinom i Portom. O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaveštena“.