Entoni Braun tragičar, novi poraz Alimpijevića u Turskoj

Bolji je bio Bešiktaš posle prve četvrtine, kada je imao pet poena viška i najvećih devet poena prednosti zbog Skotija Vilbekina, ali se igra raspala do kraja prvog poluvremena i Karšijaka je uspela da preokrene. Rašar Keli i Stiven Inok preuzeli su odgovornost, mučili su evroligaša, koji nije odgovor za njih, pa je prednost preuzeo domaćin. Po odlasku na veliki odmor imali su dva poena viška, zahvaljujući mnogo boljoj igri u drugoj četvrtini.

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Ozbiljnije su krenuli gosti u trećoj deonici. Vezali su tri trojke, napravili su seriju 9:0 i uspeli da opet dođu do ozbiljnije prednosti, najviše zahvaljujući Entoniju Braunu. Kada se uključio i Loni Voker, pogađao je ono njegovo i bio je nezaustavljiv, a odbrana je takođe bila odlična. Karšijaka je ubacila samo 12 poena za deset minuta, sve je bilo kako treba za Bešiktaš, koji je imao +9 pred poslednjih deset minuta.

Delovalo je da je Alimpijevićev tim na dobrom putu ka pobedi, ali je usledila potpuno drugačija završnica. Karšijaka je ubacila čak 32 poena u četvrtom kvartalu. Uspeli su da preokrenu, pa je naravno bila drama, kao i uvek u turskoj. Uspeli su gosti da zakuvaju i da preko Vilbekina vrate sve u svoje ruke, da dođu na poen zaostatka i da imaju šut za pobedu, ali ga je promašio Entoni Braun.

El Amin je predvodio Karšijaku sa 15 poena, dok su Keli i Starks dodali po 13. Veber i Inok su utakmicu završili sa po 12 poena. Na drugoj strani, Voker je bio najefikasniji sa 17 poena, Devon Dotson je upisao 12, a Vilbekin deset poena i tri asistencije.