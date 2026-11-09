TSC u 90+4 ostao bez povratka na prvo mesto! Okansi za bod i dramu u Ivanjici

Javor je poveo još u 12. minutu posle savršeno izvedenog kornera Miroslava Maričića i odličnog skoka upornog Alekse Radonjića. Mladi napadač je u drugom poluvremenu pogodio stativu, takođe udarcem glavom.

Gostima je preokret u prvom poluvremenu doneo dvojac iskusnih majstora, Saše Jovanovića i Nemanje Nikolića. Jovanović je u 19. minutu kaznio lošu procenu Dimitrija Stevanovića, koji je bespotrebno napustio gol-liniju, našao se u međuprostoru, što je iskusni vezista ekipe iz Bačke Topole iskoristio i lob-udarcem doneo izjednačenje svom timu.

Taj trenutak je malo poljuljao domaće igrače i ostavio ih bez samopouzdanja, što su gosti iskoristii i već u 29. minutu poveli sa 2:1. Popularni Taki odlično je reagovao na oko 18 metara udaljenosti od gola Javora i preciznim udarcem iz kolena poslao loptu u donji desni ugao Stevanovićevog gola.

Javor je krenuo svim silama napred u drugom poluvremenu, a pre stative Radonjića glavom u 54. minutu sa distance je zapretio Boče Kande, ali se istakao Nikola Simić.

Poslednjih pola sata utakmice bilo je prilično otvoreno, a i jedni i drugi su propustili po nekoliko odličnih prilika. Dve dobre šanse posle kontranapada gostiju propustio je Miloš Soprenić, a onda je usledila kazna. Dubinsku loptu iz poslednje linije glavom je odlično spustio još jedan rezervista, Marko Nikolić, Okansi je iskoristio svoju brzinu i poslao loptu iza leđa nemoćnog Simića.

Nemanja Nikolić je danas postigao svoj osmi, a Aleksa Radonjić sedmi gol u sezoni, dok je ranije danas Filip Stuparević bio strelac svog petog pogotka, u slavlju Napretka nad Borom u Kruševcu od 2:0. Stuparević je golgeterski, nakon ulaska u kazneni prostor, gađao suprotan ugao gola Branka Nikolića i doveo domaćina u vođstvo u 39. minutu. Konačan rezultat utakmice postavio je Danilo Miladinović u 66. minutu.

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Subota

Smederevo 1924 – Grafičar 1:5 (1:3)

/Oreščanin 30 – Đorđević 9, 21, Bijelović 43, Obasi 78, 81/

Proleter 023 – OFK Vršac 1:1 (1:1)

/Vukićević 10 – Atem 19/

Loznica - Dubočica 1:2 (1:0)

/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/

Nedelja

Voždovac – Borac 0:1 (0:0)

/Popadić 55/

Spartak Subotica – Metalac 1:1 (1:0)

/Kovačević 26 – Cvetinović 73/

Jedinstvo Ub – Teleoptik 1:1 (1:0)

/Denzel 36 – Starčević 83/

Ponedeljak:

Napredak - Bor 2:0 (1:0)

/Stuparević 39, Miladinović 66/

Javor - TSC 2:2 (1:2)

/Radonjić 12, Okansi 90+4 - Jovanović 19, Nikolić 29/