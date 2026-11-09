TSC u 90+4 ostao bez povratka na prvo mesto! Okansi za bod i dramu u Ivanjici
Vreme čitanja: 3min | pon. 09.11.26. | 20:08
Bez pobednika u okršaju kandidata za promociju u Mozzart Bet Superligu - 2:2
Opravdao je derbi Mozzart Bet Prve lige Srbije očekivanja i po nivou igre, i po intenzitetu igre, ali pre svega po neizvesnosti. TSC je u otvorenoj borbi kraj Moravice imao sva tri boda u džepu, koja bi mu donela povratak na lidersku poziciju, ali mu to nije dozvolio rezervista Erik Okansi, pogotkom u četvrtom minutu nadoknade - 2:2 (1:2).
Izabranicima Branka Mirjačića isplatila se velika upornost u završnici utakmice, nisu ih slomili preokret i kvalitetna igra gostiju u finišu prvog poluvremena, već su izvršili dodatni pritisak i stigli do boda, koji ih je zadržao na deobi drugog mesta sa večerašnjim protivnikom. Na liderskoj poziciji posle 17. kola osamostalio se Borac iz Čačka.
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Javor je poveo još u 12. minutu posle savršeno izvedenog kornera Miroslava Maričića i odličnog skoka upornog Alekse Radonjića. Mladi napadač je u drugom poluvremenu pogodio stativu, takođe udarcem glavom.
Gostima je preokret u prvom poluvremenu doneo dvojac iskusnih majstora, Saše Jovanovića i Nemanje Nikolića. Jovanović je u 19. minutu kaznio lošu procenu Dimitrija Stevanovića, koji je bespotrebno napustio gol-liniju, našao se u međuprostoru, što je iskusni vezista ekipe iz Bačke Topole iskoristio i lob-udarcem doneo izjednačenje svom timu.
Taj trenutak je malo poljuljao domaće igrače i ostavio ih bez samopouzdanja, što su gosti iskoristii i već u 29. minutu poveli sa 2:1. Popularni Taki odlično je reagovao na oko 18 metara udaljenosti od gola Javora i preciznim udarcem iz kolena poslao loptu u donji desni ugao Stevanovićevog gola.
Javor je krenuo svim silama napred u drugom poluvremenu, a pre stative Radonjića glavom u 54. minutu sa distance je zapretio Boče Kande, ali se istakao Nikola Simić.
Poslednjih pola sata utakmice bilo je prilično otvoreno, a i jedni i drugi su propustili po nekoliko odličnih prilika. Dve dobre šanse posle kontranapada gostiju propustio je Miloš Soprenić, a onda je usledila kazna. Dubinsku loptu iz poslednje linije glavom je odlično spustio još jedan rezervista, Marko Nikolić, Okansi je iskoristio svoju brzinu i poslao loptu iza leđa nemoćnog Simića.
Nemanja Nikolić je danas postigao svoj osmi, a Aleksa Radonjić sedmi gol u sezoni, dok je ranije danas Filip Stuparević bio strelac svog petog pogotka, u slavlju Napretka nad Borom u Kruševcu od 2:0. Stuparević je golgeterski, nakon ulaska u kazneni prostor, gađao suprotan ugao gola Branka Nikolića i doveo domaćina u vođstvo u 39. minutu. Konačan rezultat utakmice postavio je Danilo Miladinović u 66. minutu.
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MOZZART BET PRVA LIGA – 17. KOLO
Subota
Smederevo 1924 – Grafičar 1:5 (1:3)
/Oreščanin 30 – Đorđević 9, 21, Bijelović 43, Obasi 78, 81/
Proleter 023 – OFK Vršac 1:1 (1:1)
/Vukićević 10 – Atem 19/
Loznica - Dubočica 1:2 (1:0)
/Trajkovski 33 – Fara 52, Ela 54/
Nedelja
Voždovac – Borac 0:1 (0:0)
/Popadić 55/
Spartak Subotica – Metalac 1:1 (1:0)
/Kovačević 26 – Cvetinović 73/
Jedinstvo Ub – Teleoptik 1:1 (1:0)
/Denzel 36 – Starčević 83/
Ponedeljak:
Napredak - Bor 2:0 (1:0)
/Stuparević 39, Miladinović 66/
Javor - TSC 2:2 (1:2)
/Radonjić 12, Okansi 90+4 - Jovanović 19, Nikolić 29/