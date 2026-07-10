Zvezda više nema nijednog igrača pod ugovorom!

Ljudi bliski trenutnom rukovodstvu Vaterpolo saveza Srbije u jednom trenutku jesu se raspitivali za 'zdravstveno stanje', međutim osvajača Lige šampiona, ali niko nije uplivao u upravljačku strukturu. Sve je ostalo na tome. Čekali su i čekaju iz Vaterpolo kluba Crvena zvezda na rasplet priče Fudbalskog kluba Crvena zvezda i Gasproma, a prema informacijama Mozzart Sporta treba da bude potpisan novi ugovor i da na godišnjem nivou ruska naftna kompanija uplati 5.000.000 evra.

I u prošlostio su generalni direktor Zvezdan Terzić i saradnici znali da izađu u susret ostalim klubovima sportskog društva Crvenog zvezda i pomognu jednokratnim pozajmicama, ali one ništa ne rešavaju. Ne bi ni u ovom slučaju, samo bi finansijska pomoć produžila životarenje. Klub bi nastavio da postoji.

Hoće li - ne zna se.

Tako je trenutno, što ne znači da se stvari neće promeniti. Ali, sada Vaterpolo klub Crvena zvezda nema nijednog igrača pod ugovorom, nema sa kime da uđe u novu sezonu. Postoji volja kod Marka Radovića da ostane, međutim, ima ponudu italijanskog Posilipa i ovom mu je prilika da se naplati, dok će Viktor Savić na koledž.

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Crvena zvezda nema igrački kadar, nema ni stručni štab, pošto je prvi trener Aleksandar Filipović još ranije otišao u bugarsko Čermo more. Niti ima ko da igra, niti ko da vodi ekipi, niti klub ima perspektivu.

Uprkos svemu tome, aplicirano je za termine na beogradskim bazenima i odrađena je prijava za evropkupove. Ali, ne promeni li se nešto do početka avgusta - sve će biti uzalud. Sve i da Vaterpolo klub Crvena zvezda nastavi da se takmiči, imaće veoma skroman igrački kadar i siromašan budžet. Baš to, tek da postoji, da se ne ugasi.