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Gasprom je od 2010. godine prisutan na stadionu Rajko Mitić. Tadašnji ugovor skinuo je samrtničku omču sa vrata Crvene zvezde, iako su tada Rusi na ime generalnog sponzorstva uplaćivali oko dva miliona evra.

20.00: (2,95) Vojvodina (3,45) Ferencvaroš (2,35)

Promenilo se mnogo toga u međuvremenu. Evropski uspon Crvene zvezde označio je novu tarifu kada je u pitanju genmeralno sponzorstvo. Saradnja na realciji Beograd – Santk Peterburg dodatno je ojačana početkom ruske intervencije u Ukrajini. Sankcije ruskoj federaciji od strane Evropske Unije, kao i izbacivanje ruskih sportista iz međunarodnih takmičenja, otvorila su brojna pitanja.

Crvena zvezda je bila i pod blagim pritiskom iz Niona da skine logo naftne kompanije sa dresa, ali su se crveno-beli odlučili za put lojalnosti. Prethodni put Crvena zvezda i Gasprom su novu saradnju potpisali leta 2024. godine, mada je postojala i nešto finansijski jača ponuda beting kompanije iz inostranstva.

“Što se tiče Gasproma, mislim da smo im mi učinili velike, velike stvari. I mislim da to braća Rusi znaju. Ove dve godine smo bili jedini njihov prozor u svet i dostojno smo, tamo gde je ogromna gledanost bila, pre svega na teritoriji Engleske i Nemačke, koji politički baš i nisu u ljubavi sa Rusijom, nosili Gazpromov logo na grudima. Oni su jako dobro upoznati sa pozivima i pritiscima koje smo imali iz UEFA marta 2022, da skinemo logo Gasproma protiv Rendžersa, da ponesemo rezervnu garnituru za svaki slučaj. Mi smo rekli tada, ako budemo morali da skinemo logo Gasproma – neće se igrati utakmica!“, rekao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u intervju za Mozzart Sport 2024. godine.