Zvezdin napad na Ligu Evrope: Gjorgjijevska i Stanić u crveno-belom

Gjorgjijevska ima 36 godina, dugo je na velikoj sceni, jedna od najboljih makedonskih rukometašice svih vremena. I prošle nedelje je makedonski specijalizovani portal 24.rakomet.mk javio da će iskusna Makedonka da obuče dres srpskog šampiona, a sada je to klub iz Ljutice Bogdana i objavio na društvenim mrežama. Prošle sezone je branila boje turskog Odunpazarija, a sa Budućnošću je osvojila Ligu šampiona. Ona dolazi da popuni mesto u Zvezdi posle odlaska Sara Garović u Bor.

Lara Stanić je imala značajnu ulogu u juniorskoj reprezentaciji Srbije, a dolazi u Zvezdu iz zagrebačke Lokomotive odakle je u Ljutice Bogdana stigla i povremena srpska reprezentativka Dunja Tabak.

Osim Gjorgijevske, Tabak i Stanić, Zvezda je ovog leta dovela prvog pivota reprezentacije Srbije Katarinu Bojičić iz rumunske Krajove, makedonskog golmana Jovanu Micevsku, takođe iz Rumunije, iz Slatine, još jednog čuvara mreže Moli Kubinu koja je igrala dugo u Mađarskoj, dva srednja beka Unu Obrenović iz Rume i Nevenu Radić iz Temerina, desno krilo Natašu Lovrić iz Vojvodine i Nemicu na levom beku Najnu Klajn iz Mecingena.

Zvezda će imati jake pripremne utakmice narednog meseca sa Ramnicom iz Vlčee, Bekeščabom, prijateljski turnir u češkom Mostu, kao i turnir u Debrecinu na kome će igrati i najmoćniji tim Evrope, mađarski Đer.