REZZIME DANA (utorak): Baš mnogo promašaja, uključujući i Francuze

ZAOKRUŽENO

LEVSKI - BORAC (tip 1, kvota 1,37) - rezultat 4:0

Već nakon žreba se moglo pretpostaviti da je banjalučki Borac loše prošao na startu kvalifikacija za Ligu šampiona, a večeras se to potvrdilo i na terenu. Šampion Bosne i Hercegovine eliminisan je nakon teškog poraza u Bugarskoj. Levski je u Sofiji slavio 4:0, što mu je uz remi iz prvog meča u Banjaluci (1:1) bilo i više nego dovoljno za plasman u narednu rundu. Tamo ga skoro izvesno čeka komšijski okršaj sa Univerzitateom iz Krajove.



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ŠAMROK - FLORIJANA (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 5:1

Florijana je na Malti demonstrirala silu i dobila meč s 2:0, međutim, u Irskoj viđena je neka potpuno druga priča. Šamrok je doslovno pregazio rivala i plasirao se u narednu rundu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvo poluvreme jeste završeno - 2:1 u korist domaćeg tima, ali je u nastavka usledila prava katastrofa za Florijanu. Domaćin je u drugih 45 minuta bio nemilosrdan i gostima isporučio petardu.



LARN - TRE FJORI (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:1

Larn je zasluženo otišao u narednu rundu, gde će rival biti Crvena zvezda. Tim iz Severne Irske je prošao ukupnim rezultatom 3:1, dok je večeras odbranio domaći teren. Jeste tim iz San Marina poveo u 11. minutu, ali to nije bilo dovoljno da se sačuva prednost do kraja. Domaćin je izjednačio već u 25, dok je Larn konačan rezultat postavio u 69. minutu.

DANFERMLAJN - DAMVERTON (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 4:1

U Škotskoj je sezona počela Kup takmičenjem, a ovde je domaćin opravdao ulogu favorita. Ekipa Danfermlajna je više nego dominantno stigla do naredne runde. Domaćin je već posle prvog poluvremena imao prednost od 2:0 i tada je sve već bilo rešeno.



PRECRTANO

FRANCUSKA - ŠPANIJA (tip 1, kvota 2,55) - rezultat 0 :2

Klupskim fudbalom u Evropi vlada francuski PSŽ (zahvaljujući Špancu), ali reprezentativnim dominira Španija. I objasnila je to Francuzima još jednom na svoj način u polufinalu Mundijala.

Dva glavna favorita uoči Svetskog prvenstva reprizirala su polufinale Evropskog prvenstva od pre dve godine i Španija je sada još lakše izašla na kraj sa Francuskom. Tada je bio dovoljan Jamalov gol, a večeras po jedan diskretnih junaka u oba poluvremena za konačnih 2:0 u Dalasu.

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KUPS - VARDAR (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:3

Nakon prvog meča u Skoplju, delovalo je da je Vardar odsvirao svoje u kvalifikacijama za Ligu šampiona već na startu. Finski šampion Kups je u makedonskoj prestonici slavio 2:0 u prvom meču prvog kola i obezbedio sebi ozbiljnu rezultatsku zalihu pred revanš.

Večerašnji duel u finskom Kuopiju trebalo je da bude formalnost, ali se pretvorio u vatromet i dramu koja je trajala preko dva sata. Uspeo je Vardar da istopi prednost Finaca iz prvog meča (u dva navrata), ali ne i da izdrži do kraja. Pobedio je 3:2 nakon produžetaka, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi šteta iz prvog meča.

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IBERIJA 1999 - FLORA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Tim iz Gruzije je izbacio rivala iz Estonije, ali nije bilo nimalo prijatno. Iberija je povela s 2:0 i činilo se da gostima nema povratka, ali je Flora uspela da anulira prednost u 84. minutu i postavi konačnih 2:2. Ono što je spasilo Iberiju blamaže jeste pogodak iz prve utakmice, koji je u končanom zbiru obezbedio plasman dalje šampionu Gruzije.

ĐER - VIKINGUR (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 2:2

Onog trenutka kada je Ferencvaroš, dugogodišnji hegemon i jedini garant mađarskog evropskog koeficijenta, prošle sezone šokantno izgubio titulu, mađarska klupska piramida kao da se urušila sama od sebe. Đer je prekinuo dominaciju Fradija, ali je večeras na najsuroviji način pokazao šta se dešava kada državni šampion nije i onaj najjači i najiskusniji tim u zemlji.

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MONTRO - DANDI JUN. (tip 2, kvota 1,27) - rezultat 1:0

Au veliko iznenađenje! Očekivalo se da će Dandi lagano rešiti okršaj s Montroom, doduše na gostujućem terenu, ali se to nije desilo. Domaćin je stigao do minimalnog trijumfa, a gol odluke postigao je Vebster u 37. minutu.

FALKIRK - EJR JUNAJTED (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 0:1

Još jedno iznenađenje u Kupu Škotske. Falkirk je važio za favorita, ali to nije uspeo da opravda pred svojim navijačima. Pogodak odluke viđen je u 30. minutu, a strelac za goste bio je Kevin Holt.