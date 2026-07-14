TRANSFERI (utorak, 14. jul)

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NAJVAŽNIJE VESTI DANA

- Zvanično: Juri Tilemans u Mančester Junajtedu. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Luka Vušković drugi najskuplji Hrvat u istoriji. Opširnije OVDE.

- Vlahović dobio ultimatum iz Istnabula. Opširnije OVDE.

- Roma poslala prvu ponudu za Garnaća! Opširnije OVDE.

- Tarik Muharemović ide u Lids za 40.000.000. Opširnije OVDE.

- Iraola daje šansu Bajčetiću, situaciju prate četiri španska kluba. Opširnije OVDE.

- Zvanično: Zomer do 40. u Klub Brižu. Opširnije OVDE.

- Pašalić kod Jakirovića u Premijer ligi. Opširnije OVDE.

- Viola dogovara još dva pojačanja, ceh ide na 150.000.000. Opširnije OVDE.

- Zapečaćeno napokon: Grinvud u Fenerbahčeu! Opširnije OVDE.

- Veljko Milosavljević dobija opasnu konkurenciju u Bornmutu. Opširnije OVDE.

- Raša Pankov ima novi klub. Opširnije OVDE.

- Stefan Šćepović i Mohamed Abdulmalik pojačali Teleoptik. Opširnije OVDE.

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