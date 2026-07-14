TRANSFERI (utorak, 14. jul)
uto. 14.07.26. | 23:29
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NAJVAŽNIJE VESTI DANA
- Zvanično: Juri Tilemans u Mančester Junajtedu. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Luka Vušković drugi najskuplji Hrvat u istoriji. Opširnije OVDE.
- Vlahović dobio ultimatum iz Istnabula. Opširnije OVDE.
- Roma poslala prvu ponudu za Garnaća! Opširnije OVDE.
- Tarik Muharemović ide u Lids za 40.000.000. Opširnije OVDE.
- Iraola daje šansu Bajčetiću, situaciju prate četiri španska kluba. Opširnije OVDE.
- Zvanično: Zomer do 40. u Klub Brižu. Opširnije OVDE.
- Pašalić kod Jakirovića u Premijer ligi. Opširnije OVDE.
- Viola dogovara još dva pojačanja, ceh ide na 150.000.000. Opširnije OVDE.
- Zapečaćeno napokon: Grinvud u Fenerbahčeu! Opširnije OVDE.
- Veljko Milosavljević dobija opasnu konkurenciju u Bornmutu. Opširnije OVDE.
- Raša Pankov ima novi klub. Opširnije OVDE.
- Stefan Šćepović i Mohamed Abdulmalik pojačali Teleoptik. Opširnije OVDE.
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